Битва за альтернативу или трапеция вместо треугольника

Уже сказано сотни комментариев, в которых одна и та же мысль: эти выборы - не завершение прошлого избирательного цикла, а начало нового. Нулевой тур. Но какой же будет повестка дня, что станет мейнстримом?

Уже сказано сотни комментариев, в которых одна и та же мысль: эти выборы - не завершение прошлого избирательного цикла, а начало нового. Нулевой тур. Но какой же будет повестка дня, что станет мейнстримом?

Как по мне, это ревизия роли и субъекта ключевой альтернативы действующей власти - главного оппозиционера. Вокруг этого оппозиционеры будут соревноваться: как новые, так и старые. Если раньше мы жили в хвосте президентской кампании и это были "попередники", то сейчас повестка дня изменится.

На старте, результаты местных показывают, что это удалось выиграть ни Порошенко и ни Медведчуку, а Тимошенко. Пока другие пытались навесить Зеленскому ярлык "врага народа". "ЕС" клеймила ватником и капитулянтом, ОПЗЖ - соросенком и вторым порохом, Тимошенко предусмотрительно занималась исключительно конструктивной критикой (критикуя предлагала). Этот подход позволил критиковать Зе, но не оскорблять его избирателя и также сохраниться в центре спектра. Тем более, что она отпозиционировалась от Порошенко и Медведчука еще за долго до того, как они заняли фланговые позиции.

Действия штабов Порошенко и Медведчука понятны, но стратегически проигрышные. Гетоизация позволила выиграть битву в своих нишах. Стать обладателями собственных ниш, откуда их удалить будет крайне сложно, тем более, что в них есть значительный и финансовый, и медийный ресурс. Но для этого им пришлось стать "пере-" патриотом и пророссийским, что требовало поднятия эмоционального градуса и борьбы не столько с конкурентами, сколько с его сторонниками. Это ключевая точка не возврата. Последние яркие примеры, такие как битва "за Львов" где клеймили избирателей оппонента (не самого Садового) "львовцами", и зеркальная борьба в Славянске - показали, что переборщили и это начало играть в минус.

Таким образом, геометрия украинской политики не упростилась из треугольника в плоскость с двумя полюсами, куда ее растягивали, а наоборот - усложнилась до трапеции, с двумя углами в центре, и двумя на флангах.

Исходя из нарастания левой повестки дня в мире, нарастание проблем с экономикой и эпидемией, это осложнение явно не на руку флангам, а скорее усилит центр. Падение рейтингов и доверия происходит скорее из-за неумелого управления и отсутствия быстрых побед, чем из-за старательно навешанное клеймо. Перетоки избирателей это четко показывают, меньше избирателей перешло к ЕС и ОПЗЖ, а в основном пополнили ряды "противсех".

В ближайшее время в различных средах точно начнут появляться претенденты на центрискую нишу, но ключевая интрига, будет или избиратель готов в этом электоральном цикле снова довериться новым?