Коли Зеленський звільнить Авакова

У минулу п'ятницю навколо будівлі Верховної Ради України водили танці з бубнами чергові протестувальники. На цей раз – вимагали відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова

У минулу п'ятницю навколо будівлі Верховної Ради України водили танці з бубнами чергові протестувальники. На цей раз – вимагали відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова

Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

У протестному спектрі було все – від смішного до сумного. Тут тобі і Сергій Стерненко, який по ідеї повинен знаходитися в зовсім іншому місці, і ті, хто кілька років тому аплодував реформи поліції "по-грузинськи", попри те, що ще тоді експерти називали ту реформу "фасадною", адже по суті почали реформу з найбільш пристойно працюючої структури – патрульно-постової служби.

Поки на площі вирували пристрасті, "антигерой" мітингу звітував перед народними депутатами на дивному діалекті української, який в народі одразу ж охрестили "авіковкою". Все було чудово зрежисивано – головуючий ставив попередньо написані питання, на які Арсен Борисович зачитував заздалегідь підготовлені відповіді. Обійшлося без особливих сюрпризів, за винятком хіба що демонстрації відео з прослуховуванням, під час якої всі телеглядачі каналу "Рада" могли споглядати на екрані не заретушовану нецензурщину. Вивела Авакова з себе тільки депутат від "Голосу" Інна Совсун, яка публічно озвучила те, що і так всім було зрозуміло – всі питання міністру були підготовлені заздалегідь, тому він просто зачитував з папірця підготовлені відповіді. А ще, Совсун закликала Авакова вибачитися перед батьками вбитого поліцейськими Кирила Тлявова і дівчиною, яку ґвалтували в Кагарлику. На що Аваков відреагував досить різко, звинувативши нардепа в неправді і відмовився вибачатися.

У цілому, Аваков не сказав нічого нового і почував себе досить впевнено, адже відставка йому не загрожувала, та й президент України Володимир Зеленський, під час зустрічі з фракцією "Слуга Народу", заявив, що краще Авакова поки нікого немає.

Чи справді це так, питання філософське, але фактично президент підтримав присутність Авакова в новому уряді, оскільки в умовах паралічу антикорупційних органів, перезавантаження бездарного уряду Гончарука, влаштовувати ще й перезавантаження МВС – досить ризиковано. Тим більше, що Аваков досить жорстко реагує на ситуації, пов'язані з "честю мундира", до того ж він реалізував програму, яку просував президент – зниження кількості ДТП, впровадивши автофіксацію порушень правил дорожнього руху (на даному етапі – тільки перевищення швидкості, але з часом будуть фіксуватися і інші порушення). Ну, і не варто забувати, що жорстка позиція Арсена Авакова не дозволила реалізувати на президентських виборах масштабний підкуп виборців, який намагалася розгорнути команда Порошенка.

Але чи такий вже Аваков незамінний і "непотоплюваний"? Зовсім ні. І тут слід згадати іншу тезу, яку неодноразово озвучував Зеленський, що нинішній міністр МВС особисто відповідає за успішність розслідування справи Шеремета. Якщо справу буде провалено, тоді до Арсену Борисовичу з'являться цілком обґрунтовані претензії. Також, питання про відставку Авакова може виникнути у разі нових "косяків" поліції, які важко вже буде списати на низовий рівень.

Більш того, до Верховної Ради України подано законопроєкт про інтерпеляції, р. №3499 від 18.05.2020 р., який дозволяє звільняти міністрів за результатами їх діяльності, без перезавантаження всього складу Кабміну. У число 72-х співавторів цього законопроєкту входять Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков і віцеспікер Руслан Стефанчук, а це означає, що законопроєкт буде прийматися.

Головне, що Арсену Борисовичу потрібно бути дуже обережним, щоб не вилізла чергова історія "з рюкзаками". Адже, на прикладі з ексголовою ОПУ Андрієм Богданом і бездарним прем'єром Олексієм Гончаруком Зеленський продемонстрував, що готовий розлучитися з будь-ким, хто не здатний працювати в команді та показувати ефективні результати.