Когда Зеленский уволит Авакова

В минувшую пятницу вокруг здания Верховной Рады Украины водили танцы с бубенцами очередные протестующие. На этот раз – требовали отставки министра внутренних дел Арсена Авакова

В минувшую пятницу вокруг здания Верховной Рады Украины водили танцы с бубенцами очередные протестующие. На этот раз – требовали отставки министра внутренних дел Арсена Авакова

Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

В протестном спектре было все – от смешного до грустного. Тут тебе и Сергей Стерненко, который по идее должен находиться в совершенно другом месте, и те, кто несколько лет назад рукоплескал реформе полиции "по-грузински", несмотря на то, что еще тогда эксперты называли ту реформу "фасадной", ведь по сути начали реформу с наиболее прилично работающей структуры – патрульно-постовой службы.

Пока на площади бурлили страсти, "антигерой" митинга отчитывался перед народными депутатами на странном диалекте украинского, который в народе тут же окрестили "авиковкой". Все было прекрасно срежисированно – председательствующий задавал предварительно написанные вопросы, на которые Арсен Борисович зачитывал предварительно подготовленные ответы. Обошлось без особых сюрпризов, за исключением разве что демонстрации видео с прослушкой, во время которой все телезрители канала "Рада" могли лицезреть на экране не заретушированную нецензурщину. Вывела Авакова из себя только депутат от "Голоса" Инна Совсун, которая публично озвучила то, что и так всем было понятно – все вопросы министру были подготовлены заранее, поэтому он просто зачитывал с бумажки подготовленный ответ. А еще, Совсун призвала Авакова извиниться перед родителями убитого полицейскими Кирилла Тлявова и девушкой, которую насиловали в Кагарлике. На что Аваков отреагировал достаточно резко, обвинив нардепа в неправде и отказался извиняться.

В целом, Аваков не сказал ничего нового и чувствовал себя достаточно уверенно, ведь отставка ему не грозила, да и президент Украины Владимир Зеленский, во время встречи с фракцией "Слуга Народа", заявил, что лучше Авакова пока никого нет.

Действительно ли это так, вопрос философский, но фактически президент поддержал присутствие Авакова в новом правительстве, поскольку в условиях паралича антикоррупционных органов, перезагрузки бездарного правительства Гончарука, устраивать еще и перезагрузку МВД – достаточно рискованно. Тем более, что Аваков достаточно жестко реагирует на ситуации, связанные с "честью мундира", к тому же он реализовал, продвигаемую президентом, программу снижения количества ДТП – внедрив автофиксацию нарушений правил дорожного движения (на данном этапе – только превышения скорости, но со временем будут фиксироваться и другие нарушения). Ну, и не стоит забывать, что жесткая позиция Арсена Авакова не позволила реализовать на президентских выборах масштабный подкуп избирателей, который пыталась развернуть команда Порошенко.

Но такой ли уж Аваков незаменимый и "непотопляемый"? Вовсе нет. И здесь следует вспомнить другой тезис, неоднократно подчеркиваемый Зеленским, что нынешний министр МВД лично отвечает за успешность расследования дела Шеремета. Если дело будет провалено, тогда к Арсену Борисовичу появятся вполне обоснованные претензии. Также, вопрос об отставке Авакова может возникнуть в случае новых "косяков" полиции, которые трудно уже будет списать на низовой уровень.

Более того, в Верховную Раду Украины подан законопроект об интерпелляции, р. №3499 от 18.05.2020 г., который позволяет увольнять министров по результатам их деятельности, без перезагрузки всего состава Кабмина. В число 72-х соавторов данного законопроекта входят Председатель Верховной Рады Укрины Дмитрий Разумков и вице-спикер Руслан Стефанчук, а это означает, что законопроект будет приниматься.

Главное, что Арсену Борисовичу нужно – это быть очень осторожным, чтоб не вылезла очередная история "с рюкзаками". Ведь, на примере с экс-главой ОПУ Андреем Богданом и бездарным Премьером Алексеем Гончаруком Зеленский продемонстрировал, что готов расстаться с любым, кто не способен работать в команде и показывать эффективные результаты.