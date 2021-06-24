Зеленський б‘є в самісіньке серце свого електорату
Тиждень тому команда Зеленського "протягла" закон про податкову амністію. Експерти вже охрестили цей нормативний акт законом проти середнього класу.
В державі процвітаючої корупції правляча команда хоче разово оподаткувати майно усіх громадян. Йдеться про наявні активи кожного, походження яких не зможуть пояснити офіційними доходами. Вимога не стосуватиметься найбідніших, а найзаможніші і посадовці-корупціонери матимуть або знайдуть можливість обійти ці обмеження.
Запускати податкову амністію в Україні зараз так само вчасно, як і впроваджувати безумовний гарантований дохід кожному громадянину. Адже ми вже точно, мабуть, досягли рівня Швейцарії чи Норвегії.
Тепер про електорат Зеленського. Як показує соціологія, сьогоднішні прихильники "слуг" і президента - це переважно молоді і середнього віку виборці з середніми і високими статками. "Каральний меч" податкової амністії стосуватиметься передусім їх. Навіть якщо їх не змусять ділитися заробленим, то нерви можуть попсувати. Це точно буде сприйнято як недружній крок. Тож це удар у серце свого електорату.
І насамкінець. Всі хороші ідеї треба впроваджувати вчасно і доречно. В інших випадках - це карикатура або вкрай шкідлива справа. Точно не час ініціювати податкову амністію в країні, де навіть не збиралися боротися з корупцією і де неофіційні доходи громадян компенсують відсутність сприяння та справедливості з боку державних інституцій.
Джерело: Facebook