Зеленский бьет в самое сердце своего электората

Существует такое мнение, что на Банковой любят анализировать социологию. Решение якобы принимаются только на общественное одобрение. Но как показывает жизнь, это не всегда так

Существует такое мнение, что на Банковой любят анализировать социологию. Решение якобы принимаются только на общественное одобрение. Но как показывает жизнь, это не всегда так

president.gov.ua

Неделю назад команда Зеленского "протянула" закон о налоговой амнистии. Эксперты уже окрестили этот нормативный акт законом против среднего класса. В государстве процветающей коррупции правящая команда хочет разово обложить налогом имущество всех граждан. Речь идет об имеющихся активах каждого, происхождение которых не смогут объяснить официальными доходами. Требование не будет касаться беднейших, а самые состоятельные и чиновники-коррупционеры будут иметь или найдут возможность обойти эти ограничения. Запускать налоговую амнистию в Украине сейчас так же вовремя, как и внедрять безусловный гарантированный доход каждому гражданину. Ведь мы уж точно, пожалуй, достигли уровня Швейцарии или Норвегии. Теперь об электорате Зеленского. Как показывает социология, сегодняшние сторонники "слуг" и президента - это преимущественно молодые и среднего возраста избиратели со средним и высоким состоянием. "Карательный меч" налоговой амнистии будет касаться прежде всего их. Даже если их не заставят делиться заработанным, то нервы могут попортить. Это точно будет воспринято как недружественный шаг. Так что это удар в сердце своего электората. И напоследок. Все хорошие идеи надо внедрять вовремя и уместно. В остальных случаях - это карикатура или крайне вредное дело. Точно не время инициировать налоговую амнистию в стране, где даже не собирались бороться с коррупцией и где неофициальные доходы граждан компенсируют отсутствие содействия и справедливости со стороны государственных институтов. Источник: Facebook

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