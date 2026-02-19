У "Слузі народу" зробили заяву про реформу партії

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це в коментарі кореспондентові "Думки" заявив голова партії "Слуга народу", перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко.

Відповідаючи на питання, чи будуть у нього заступники за напрямками роботи в партії, він зазначив, що станом на 19 лютого 2026 року мова про підготовку з’їзду партії "Слуга народу" не йде.

"Нема такого рішення поки. Ні, немає (заступників зараз – ред.). Це великі процеси, це з’їзд. У нас зараз діючий статут не передбачає (наявність заступників – ред.)", – повідомив Корнієнко.

На питання, чи планується ребрендинг партії "Слуга народу", Корнієнко сказав:

Це політика – це потім

Нагадаємо, що наприкінці 2025 року Корнієнко стан новим главою партії "Слуга народу". На цій посаді він змінив Олену Шуляк.