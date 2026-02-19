Стало відомо, чому захворіли депутати ВР: результати перевірки

Ілюстративне фото: Associated Press

Захворювання народних депутатів та працівників Апарату Верховної Ради не пов'язані з харчуванням у парламентській їдальні

Про це повідомила пресслужба ВР, передає RegioNews.

Такого висновку дійшов Центр превентивної медицини Державного управління справами за результатами розслідування.

Після повідомлень про можливе отруєння Апарат Верховної Ради ініціював перевірку із залученням профільних фахівців. Було обстежено їдальню, персонал, продукти харчування, процес приготування страв, а також проведено лабораторні дослідження питної води.

До перевірки долучилися спеціалісти київських міського та обласного центрів контролю і профілактики хвороб МОЗ.

За результатами ПЛР-дослідження у хворих виявили норовірус – гостру інфекцію, яка часто поширюється у закритих приміщеннях і передається контактно-побутовим та повітряно-краплинним шляхом.

В Апараті Верховної Ради повідомили, що вжили додаткових заходів для запобігання подальшому поширенню інфекції.

Нагадаємо, минулого тижня у Верховній Раді зафіксували масове погіршення самопочуття серед народних депутатів. Одночасно захворіли понад 38 парламентарів.

Народний депутат Ярослав Железняк підтвердив, що 12 лютого у сесійній залі зареєстрували близько 200 голосів за мінімально необхідних 226, тому засідання достроково закрили. Наступний пленарний тиждень має розпочатися 24 лютого.