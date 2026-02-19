15:36  20 лютого
На Київщині Ford і вантажівка врізалися у відбійник: постраждала пасажирка
15:24  20 лютого
На вихідних в Україні очікується до 16 градусів морозу
11:58  20 лютого
У Харкові чоловік змінив стать і через суд домігся виключення з військового обліку
19 лютого 2026, 11:38

Стало відомо, чому захворіли депутати ВР: результати перевірки

19 лютого 2026, 11:38
Ілюстративне фото: Associated Press
Захворювання народних депутатів та працівників Апарату Верховної Ради не пов'язані з харчуванням у парламентській їдальні

Про це повідомила пресслужба ВР, передає RegioNews.

Такого висновку дійшов Центр превентивної медицини Державного управління справами за результатами розслідування.

Після повідомлень про можливе отруєння Апарат Верховної Ради ініціював перевірку із залученням профільних фахівців. Було обстежено їдальню, персонал, продукти харчування, процес приготування страв, а також проведено лабораторні дослідження питної води.

До перевірки долучилися спеціалісти київських міського та обласного центрів контролю і профілактики хвороб МОЗ.

За результатами ПЛР-дослідження у хворих виявили норовірус – гостру інфекцію, яка часто поширюється у закритих приміщеннях і передається контактно-побутовим та повітряно-краплинним шляхом.

В Апараті Верховної Ради повідомили, що вжили додаткових заходів для запобігання подальшому поширенню інфекції.

Нагадаємо, минулого тижня у Верховній Раді зафіксували масове погіршення самопочуття серед народних депутатів. Одночасно захворіли понад 38 парламентарів.

Народний депутат Ярослав Железняк підтвердив, що 12 лютого у сесійній залі зареєстрували близько 200 голосів за мінімально необхідних 226, тому засідання достроково закрили. Наступний пленарний тиждень має розпочатися 24 лютого.

вірус Київ Верховна Рада депутати захворюваність перевірка норовірус
