19 лютого 2026, 22:59

Зеленський збирає закриту нараду щодо переговорів про звершення війни

19 лютого 2026, 22:59
фото: Офіс Президента України
Учасники української делегації представлять на закритій нараді непублічні результати зустрічі з РФ та США, яка відбулась на днях у швейцарській Женеві. Після цього Україна визначить подальшу стратегію переговорів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

За словами українського лідера, всі учасники української переговорної групи вже прибувають до країни, а на завтра в Києві призначено спеціальну нараду для визначення подальших кроків і рішень у переговорному процесі.

"Буде доповідь уже тут, у Києві, щодо тих аспектів перемовин, про які не варто говорити телефоном. Також визначимо подальші рамки розмови з нашими партнерами з американською стороною, з європейцями та з російською стороною", – зазначив Зеленський.

Раніше повідомлялось, що Зеленський готується до зустрічі із російським диктатором Путіним. Про це повідомило видання Axios.

