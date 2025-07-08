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Мар'яна Безугла Народна депутатка України info@regionews.ua
08 липня 2025, 13:33

Удар по ТЦК: що не так із системою комплектування

08 липня 2025, 13:33
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Щодо ударів росії по ТЦК та СП і загалом
Щодо ударів росії по ТЦК та СП і загалом
фото: Суспільне Полтава
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– Так, з одного боку мають місце масштабні інформаційно-психологічні операції ворога (ІПСО), до яких доєдналася фізична агресія, щоб послабити процес мобілізації.

– З іншого, реакція населення така різна, часто сприятлива до російських тематичних ІПСО не тільки через росіян, а й через те, що ТЦК та СП ніхто не взявся реформувати, вивести з сухопутних військ, почистити, забрати невластиві функції, перестати бити людей і нарешті системно опрацювати шалений рівень корупції всередині цих монстрів армійської системи — У ЛЮДЕЙ НЕМА ДОВІРИ ДО ІНСТИТУЦІЇ.

– Колишній воєнком Горбач —досі права рука Сирського і головний кадровик ЗСУ, а сам Сирський п’ять років очолював Сухопутні війська й особисто винен в тому, в якому стані напрямок. Як тоді не вийти на самого себе?

– Також треба розуміти, що жорсткий, совковий, бездумний, безрозбірний і корумпований примус спрацював, покрив базові потреби за відсутності альтернативних системних рішень, але він вичерпав свій ідеологічний, організаційний та етичний ресурс, врешті-решт перетворившись на бусифікуючий конвеєр продукування СЗЧ і витрат державних коштів з мінімальним коефіцієнтом корисної дії.

Маленький приклад тупості і брехні, яка панує в системі ТЦК та СП, — це повідомлення Вінницького ТЦК, в якому зазначили, що через російські атаки він призупиняє діяльність, і водночас тут же опублікували нові адреси прийому громадян. То що ви змінили? Прилетить на нову чи на стару адресу? Але це не все.

Після того, як їм прямо вказали на цю тупість, ніхто не визнав помилку, а цитую:

"Три години тому на офіційній сторінці Вінницького обласного ТЦК та СП було опубліковано допис щодо функціонування територіального центру комплектування та соціальної підтримки за юридичною адресою. Інформація, викладена в ньому, була відредагована внаслідок стороннього втручання."...

"Водночас офіційно повідомляємо, що до адрес прийому громадян, попередньо вказаних у соцмережах та медіа, Вінницький ОТЦК та СП жодного стосунку не має".

Якщо Президент не візьметься за це нарешті... Не знаю, що ще має трапитись, Володимире Олександровичу?

ПОТРІБНА СИСТЕМНА РЕФОРМА АРМІЇ, не окозамилювання!

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Україна війна реформа ЗСУ мобілізація ТЦК російська армія
Через російські удари ТЦК працюватимуть по-новому
08 липня 2025, 09:30
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