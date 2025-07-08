Удар по ТЦК: что не так с системой комплектования

Относительно ударов россии по ТЦК и СП и вообще

Относительно ударов россии по ТЦК и СП и вообще

фото: Суспильне Полтава

– Да, с одной стороны, имеют место масштабные информационно-психологические операции врага (ИПСО), к которым присоединилась физическая агрессия, чтобы ослабить процесс мобилизации.

– С другой, реакция населения такая разная, часто благоприятная к российским тематическим ИПСО не только из-за россиян, но и из-за того, что ТЦК и СП никто не взялся реформировать, вывести из сухопутных войск, почистить, забрать несвойственные функции, перестать бить людей НЕТ ДОВЕРИЯ К ИНСТИТУЦИИ.

– Бывший военком Горбач – до сих пор правая рука Сырского и главный кадровик ВСУ, а сам Сырский пять лет возглавлял Сухопутные войска и лично виноват в том, в каком состоянии направление. Как тогда не выйти на себя?

– Также надо понимать, что жесткий, совковый, бездумный, безразборный и коррумпированный принуждение сработал, покрыл базовые потребности при отсутствии альтернативных системных решений, но он исчерпал свой идеологический, организационный и этический ресурс, в конце концов превратившись в бусифицирующий конвейер продуцирования СЗЧ и расходов государственных средств.

Маленький пример тупости и лжи, царящей в системе ТЦК и СП, — это сообщение Винницкого ТЦК, в котором отметили, что из-за российских атак он приостанавливает деятельность, и тут же опубликовали новые адреса приема граждан. Так что вы изменили? Прилетит на новый или старый адрес? Но это не всё.

После того, как им прямо указали на эту тупость, никто не признал ошибку, а цитирую:

"Три часа назад на официальной странице Винницкого областного ТЦК и СП было опубликовано сообщение о функционировании территориального центра комплектования и социальной поддержки по юридическому адресу. Информация, изложенная в нем, была отредактирована в результате постороннего вмешательства."

"В то же время официально сообщаем, что к адресам приема граждан, предварительно указанных в соцсетях и медиа, Винницкий ОТЦК и СП никакого отношения не имеет".

Если Президент не возьмется за это наконец... Не знаю, что еще должно случиться, Владимир Александрович?

НУЖНА СИСТЕМНАЯ РЕФОРМА АРМИИ, не очковтирательство!