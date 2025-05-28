В армії є очевидні проблеми, які не приховаєш: їх потрібно озвучувати та виправляти
Є в армії очевидні проблеми, які не приховаєш (і не варто на це витрачати ресурси). Їх потрібно виправляти та не соромитись озвучувати. Особливо актуально це саме зараз, враховуючи темпи наступальних дій рф та заяви наших трохи дивних союзників
Є в армії очевидні проблеми, які не приховаєш (і не варто на це витрачати ресурси). Їх потрібно виправляти та не соромитись озвучувати. Особливо актуально це саме зараз, враховуючи темпи наступальних дій рф та заяви наших трохи дивних союзників
Якісна підготовка, підхід до застосування військ, кадрова політика, забезпечення, культура комунікації всередині війська - з усім цим абсолютно реально працювати. В такому випадку люди не будуть боятись, що їх відправлять на позиції без підготовки, що не будуть застосовувати за спеціальністю, що не забезпечать необхідним.
А ролики, білборди, рекламні кампанії - це хоч і обов’язкова, але лише частина рекрутингу. Притягує репутація підрозділу та відношення до людей всередині.
Не все так погано з нашими людьми, та їхньою готовністю захищати Україну. Досвід Третьої штурмової цьому доказ - ми поповнюємо свої підрозділи добровольцями. А значить вони є.
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