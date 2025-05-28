В армии есть очевидные проблемы, которые не скроешь: их нужно исправлять и озвучивать

Есть в армии очевидные проблемы, которые не скроешь (и не стоит на это тратить ресурсы). Их нужно исправлять и не стесняться озвучивать. Особенно актуально это именно сейчас, учитывая темпы наступательных действий России и заявления наших несколько странных союзников.

Есть в армии очевидные проблемы, которые не скроешь (и не стоит на это тратить ресурсы). Их нужно исправлять и не стесняться озвучивать. Особенно актуально это именно сейчас, учитывая темпы наступательных действий России и заявления наших несколько странных союзников.

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Качественная подготовка, подход к применению войск, кадровая политика, обеспечение, культура коммуникации внутри войска – со всем этим абсолютно реально работать. В таком случае люди не будут бояться, что их отправят на позиции без подготовки, которые не будут применять по специальности, которые не обеспечат необходимым. А ролики, билборды, рекламные кампании – это хоть и обязательная, но только часть рекрутинга. Не все так плохо с нашими людьми и их готовностью защищать Украину. Опыт Третьей штурмовой этому подтверждение - мы пополняем свои подразделения добровольцами. А значит, они есть.

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