В армии есть очевидные проблемы, которые не скроешь: их нужно исправлять и озвучивать
Есть в армии очевидные проблемы, которые не скроешь (и не стоит на это тратить ресурсы). Их нужно исправлять и не стесняться озвучивать. Особенно актуально это именно сейчас, учитывая темпы наступательных действий России и заявления наших несколько странных союзников.
Есть в армии очевидные проблемы, которые не скроешь (и не стоит на это тратить ресурсы). Их нужно исправлять и не стесняться озвучивать. Особенно актуально это именно сейчас, учитывая темпы наступательных действий России и заявления наших несколько странных союзников.
Качественная подготовка, подход к применению войск, кадровая политика, обеспечение, культура коммуникации внутри войска – со всем этим абсолютно реально работать. В таком случае люди не будут бояться, что их отправят на позиции без подготовки, которые не будут применять по специальности, которые не обеспечат необходимым.
А ролики, билборды, рекламные кампании – это хоть и обязательная, но только часть рекрутинга.
Не все так плохо с нашими людьми и их готовностью защищать Украину. Опыт Третьей штурмовой этому подтверждение - мы пополняем свои подразделения добровольцами. А значит, они есть.
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