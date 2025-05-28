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Максим Жорин Замкомандира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ info@regionews.ua
28 мая 2025, 11:05

В армии есть очевидные проблемы, которые не скроешь: их нужно исправлять и озвучивать

28 мая 2025, 11:05
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Есть в армии очевидные проблемы, которые не скроешь (и не стоит на это тратить ресурсы). Их нужно исправлять и не стесняться озвучивать. Особенно актуально это именно сейчас, учитывая темпы наступательных действий России и заявления наших несколько странных союзников.
Есть в армии очевидные проблемы, которые не скроешь (и не стоит на это тратить ресурсы). Их нужно исправлять и не стесняться озвучивать. Особенно актуально это именно сейчас, учитывая темпы наступательных действий России и заявления наших несколько странных союзников.
фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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Качественная подготовка, подход к применению войск, кадровая политика, обеспечение, культура коммуникации внутри войска – со всем этим абсолютно реально работать. В таком случае люди не будут бояться, что их отправят на позиции без подготовки, которые не будут применять по специальности, которые не обеспечат необходимым.

А ролики, билборды, рекламные кампании – это хоть и обязательная, но только часть рекрутинга.

Не все так плохо с нашими людьми и их готовностью защищать Украину. Опыт Третьей штурмовой этому подтверждение - мы пополняем свои подразделения добровольцами. А значит, они есть.

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