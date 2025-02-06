Серія терактів під ТЦК: росіяни підривають диверсантів на місці, щоб не платити

Русаки дуже чітко завжди відчувають моменти нашої слабкості та теми, чутливі для українського суспільства, й використовують їх в своїх цілях

Русаки дуже чітко завжди відчувають моменти нашої слабкості та теми, чутливі для українського суспільства, й використовують їх в своїх цілях

фото: з соцмереж

Сьогодні населення не в найкращому морально-психологічному стані, тому і серія терактів під ТЦК пішла саме зараз. Ці диверсії – щоб поглибити соціальну кризу, не дати нам зосередитись насправді важливих питаннях, ще більше зірвати мобілізацію та ухвалення необхідних політичних рішень. До речі, рф тепер навіть не заморочується з оплатою дегенератам, яких вербує. Підривають їх одразу на місці. І платити не треба, і свідків немає.

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