Серия терактов под ТЦК: россияне подрывают диверсантов на месте, чтобы не платить
Русаки очень четко всегда ощущают моменты нашей слабости и темы, чувствительные для украинского общества, и используют их в своих целях
Русаки очень четко всегда ощущают моменты нашей слабости и темы, чувствительные для украинского общества, и используют их в своих целях
Сегодня население не в самом лучшем морально-психологическом состоянии, поэтому и серия терактов под ТЦК пошла именно сейчас.
Эти диверсии – чтобы углубить социальный кризис, не дать нам сосредоточиться на самом деле важных вопросах, еще больше сорвать мобилизацию и принятие необходимых политических решений.
Кстати, рф теперь даже не заморачивается с оплатой дегенератам, которых вербует. Взрывают их сразу на месте. И платить не нужно, и свидетелей нет.
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