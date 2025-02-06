Серия терактов под ТЦК: россияне подрывают диверсантов на месте, чтобы не платить

Русаки очень четко всегда ощущают моменты нашей слабости и темы, чувствительные для украинского общества, и используют их в своих целях

Русаки очень четко всегда ощущают моменты нашей слабости и темы, чувствительные для украинского общества, и используют их в своих целях

фото: из соцсетей

Сегодня население не в самом лучшем морально-психологическом состоянии, поэтому и серия терактов под ТЦК пошла именно сейчас. Эти диверсии – чтобы углубить социальный кризис, не дать нам сосредоточиться на самом деле важных вопросах, еще больше сорвать мобилизацию и принятие необходимых политических решений. Кстати, рф теперь даже не заморачивается с оплатой дегенератам, которых вербует. Взрывают их сразу на месте. И платить не нужно, и свидетелей нет.

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