Що ми маємо на сьогодні по потенційним кандидатам у мери Харкова

Отже, у профільному комітеті Верховної Ради підтвердили отримання клопотання про призначення повторних виборів у Харкові в березні 2021 року

Отже, у профільному комітеті Верховної Ради підтвердили отримання клопотання про призначення повторних виборів у Харкові в березні 2021 року

Що цілком логічно, враховуючи те, що міськрада Харкова відправила документ ще 31 грудня минулого року. І якщо Верховна Рада відразу, тобто на наступному пленарному тижні проголосує цю постанову, вибори міського голови згідно із законом пройдуть 28 березня. Але є всі підстави припускати, що процес трохи розтягнеться у часі. Не встигнуть депутати проголосувати до 28 січня.

Справа не тільки в щільному порядку денному Ради, за якою залишилися "борги з голосуванням" за важливі законопроєкти ще з грудня 2020 року. Заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко вже підтвердив журналістам, що така оперативність у питанні харківських виборів проходить по категорії малоймовірних подій. Значить, проголосують пізніше. Але тоді, згідно з новим законом, вибори мера Харкова будуть призначені на осінь 2021 року і відбудуться в жовтні. Що, в принципі, практично всіх влаштовує. А незадоволені не входять в список тих, кого беруть в розрахунок". Втім, жовтень не так далекий, як декому здається. Півроку на виборчу кампанію в такому великому місті передбачають досить активну і динамічну агітаційну кампанію з щільним графіком.

Що ми маємо на сьогодні по потенційними кандидатами? Люди, яких умовно називають "командою Кернеса" займають ключові позиції в місті та системі управління. Але насправді назва умовна. Друг і соратник Кернеса Павло Фукс не так давно в інтерв'ю розповідав, що з 2014 року велику частину питань і проєктів тягнув саме Ігор Терехов. Секретар міськради, який зараз фактично і юридично виконуючий обов'язки міського голови. Ну, для киян може і новина, а в Харкові все це чудово знали. До речі, Фукс і про Добкіна трохи розповів. Що їх шляхи з Кернесом розійшлися геть і з 2014 вони взагалі не розмовляли. Я знаю чому, але зараз не будемо додавати складнощів – буде час, напишу окремо. Так, особистий авторитет Кернеса в Харкові був дуже важливим фактором. Але більше в якості символу. А всі заслуги по роботі в місті команда цілком заслужено може записати у свій актив.

Ми в Києві можемо як завгодно оцінювати ці результати, але харків'яни на минулих виборах свою думку висловили однозначно. Від цієї команди очевидно на виборах буде балотуватися секретар міськради Ігор Терехов. Тим паче зараз він виконує обов'язки міського голови. І за півроку без особливих зусиль по зовнішній рекламі просто реальними справами може підіймати рейтинг на будь-який рівень. Опоненти такого собі дозволити не можуть, і замість реальних справ будуть тільки обіцяти та критикувати.

Опонентами Терехова будуть нардеп Олександр Фельдман, нардеп Юлія Світлична (поки не факт, але з великою часткою ймовірності) і колишній нардеп Михайло Добкін. Експерти також розглядають варіанти з походом у владу Євгена Мураєва, але особливого сенсу гнатися за примарним успіхом у нього немає. Перше місце не світить, а почесного другого на виборах мера не буває – тільки одне крісло і переможець отримує все. А тягнути кампанію заради фракції в міськраді в цьому випадку не вийде – міськраду ніхто переобирати не буде, поїзд пішов. Так що оцінимо шанси перших трьох.

Фельдман, як і Світлична, можуть розраховувати на партійну підтримку з боку ОПЗЖ. Не визначальний вплив у Харкові, але фінансові та медійні ресурси досить серйозні. Правда, партії доведеться вибирати між двома кандидатами або переконати одного (я б припустив, що тут правильніше писати "одну") злитися на користь колеги. Ну, не надто вражає результат Світличної на місцевих, так що – без варіантів. Фельдман може (і буде) упирати на те, що він на минулих виборах мера зайняв друге місце. Але харків'яни чудово пам'ятають реальні відсотки і спонсори теж ці результати не забули. Кернес тоді набрав більше 60%, а Фельдман – 14%. Так що все вирішить виборець Кернеса, 14% тут ніякої впевненості не надають.

З Михайлом Добкіним ситуація найцікавіша і чудово вкладається в цитату Геннадія Кернеса зі знаменитого ролика: "Міша у тебе нудне обличчя, тобі грошей ніхто не дасть!" Дійсно, всі політичні успіхи Добкіна пов'язані з партією, від якої він проходив за списком, але з ОПЗЖ він давно розійшовся. Зараз у Михайла Добкіна є своя партія, але ніхто навіть в експертних колах точно не пам'ятає її назви. Що максимально точно характеризує її можливості. Християнські соціалісти чи якась подібна спроба схрестити бульдога з носорогом, лінь навіть гуглити. За чутками він зараз намагається заручитися підтримкою росіян, в тому числі й фінансової, але там теж вміють рахувати. Та й просити гроші у Москви, конкуруючи на виборах з кандидатом від ОПЗЖ теж дуже сумнівний бізнес-план. Звичайно, у свій час Добкін був мером Харкова і повинні були залишитися якісь прихильники. Але це було ще до Кернеса, тобто практично при динозаврах і там мало що залишилося.

Правда, сам Добкін з цим категорично не згоден. Він пише у своєму телеграм-каналі, що саме між ним і Тереховим розгорнеться основна боротьба. І особисто міністр Аваков шукає на нього компромат, тому що хоче взяти Харків під контроль. А Добкін, мабуть, єдиний, хто заважає? Я сміявся хвилин 10, головне, щоб більше ніхто не побачив. Була б потреба посадити – підняти старі справи по Харкову і шукати особливо не треба. Робота для доброго слідчого, міністр тут не потрібен. Але не цікавий Добкін нікому, скільки б не скаржився. Тому що без Кернеса він ніхто і саме той ковбой "невловимий Джо".