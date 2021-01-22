Что мы имеем на сегодня по потенциальным кандидатам в мэры Харькова

Итак, в профильном комитете Верховной Рады подтвердили получение ходатайства о назначении повторных выборов в Харькове в марте 2021 года

Итак, в профильном комитете Верховной Рады подтвердили получение ходатайства о назначении повторных выборов в Харькове в марте 2021 года

Что вполне логично, учитывая то, что горсовет Харькова отправил документ еще 31 декабря прошлого года. И если Верховная Рада сразу, то есть на следующей пленарной неделе проголосует это постановление, выборы городского головы согласно закону пройдут 28 марта. Но есть все основания предполагать, что процесс немного растянется во времени. Не успеют депутаты проголосовать до 28 января.

Дело не только в плотной повестке дня Рады, за которой остались "долги по голосованиям" за важные законопроекты еще с декабря 2020 года. Замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко уже подтвердил журналистам, что такая оперативность в вопросе харьковских выборов проходит по категории маловероятных событий. Значит, проголосуют позже. Но тогда, согласно новому закону, выборы мэра Харькова будут назначены уже на осень 2021 года и состоятся в октябре. Что, в принципе, практически всех устраивает. А недовольные не входят в "список тех, кого принимают в расчет". Впрочем, октябрь не так далек, как некоторым кажется. Полгода на избирательную кампанию в таком большом городе подразумевают достаточно активную и динамичную агитационную кампанию с плотным графиком.

Что мы имеем на сегодня по потенциальным кандидатам? Люди, которых условно называют "командой Кернеса" занимают ключевые позиции в городе и системе управления. Но на самом деле название условно. Друг и соратник Кернеса Павел Фукс не так давно в интервью рассказывал, что с 2014 года большую часть вопросов и проектов тянул именно Игорь Терехов. Секретарь горсовета, который сейчас фактически и юридически исполняющий обязанности городского головы. Ну, для киевлян может и новость, а в Харькове все это прекрасно знали. Кстати, Фукс и про Добкина немного рассказал. Что их пути с Кернесом разошлись напрочь и с 2014 они вообще не разговаривали. Я знаю почему, но сейчас не будем добавлять сложностей – будет время, напишу отдельно. Да, личный авторитет Кернеса в Харькове был очень важным фактором. Но больше в качестве символа. А все заслуги по работе в городе команда вполне заслуженно может записать в свой актив.

Мы в Киеве можем как угодно оценивать эти результаты, но харьковчане на прошлых выборах свое мнение выразили однозначно. От этой команды очевидно на выборах будет баллотироваться секретарь горсовета Игорь Терехов. Тем паче, сейчас он и исполняет обязанности городского головы. И за полгода без особых усилий по внешней рекламе просто реальными делами может поднимать рейтинг на любой уровень. Оппоненты такого себе позволить не могут, и вместо реальных дел будут только обещать и критиковать.

Оппонентами Терехова будут нардеп Александр Фельдман, нардеп Юлия Светличная (пока не факт, но с большой долей вероятности) и бывший нардеп Михаил Добкин. Эксперты также рассматривают варианты с походом во власть Евгения Мураева, но особого смыла гнаться за призрачной удачей у него нет. Первое место не светит, а почетного второго на выборах мэра не бывает – кресло только одно и победитель получает все. А тянуть кампанию ради фракции в горсовете в этом случае не получится – горсовет никто переизбирать не будет, поезд ушел. Так что оценим шансы первых троих.

Фельдман, как и Светличная, могут рассчитывать на партийную поддержку со стороны ОПЗЖ. Не определяющее влияние в Харькове, но финансовые и медийные ресурсы достаточно серьезные. Правда, партии придется выбирать между двумя кандидатами или убедить одного (я бы предположил, что тут правильнее писать "одну") слиться в пользу коллеги. Ну, не слишком впечатляет результат Светличной на местных, так что – без вариантов. Фельдман может (и будет) упирать на то, что он на прошлых выборах мэра занял второе место. Но харьковчане прекрасно помнят реальные проценты и спонсоры тоже эти результаты не забыли. Кернес тогда набрал более 60%, а Фельдман – 14%. Так что все решит избиратель Кернеса, 14% тут никакой уверенности не предают.

С Михаилом Добкиным ситуация самая интересная и прекрасно укладывается в цитату Геннадия Кернеса из знаменитого ролика: "Миша у тебя лицо скучное, тебе денег никто не даст!" Действительно, все политические успехи Добкина связаны с партией, от которой он проходил по списку, но с ОПЗЖ он давно разошелся. Сейчас у Михаила Добкина есть своя партия, но никто даже в экспертных кругах точно не помнит ее названия. Что максимально точно характеризует ее возможности. Христианские социалисты или какая-то подобная попытка скрестить бульдога с носорогом, лень даже гуглить. По слухам он сейчас пытается заручиться поддержкой россиян, в том числе и финансовой, но там тоже умеют считать. Да и просить деньги у Москвы, конкурируя на выборах с кандидатом от ОПЗЖ тоже очень сомнительный бизнес-план. Конечно, в свое время Добкин был мэром Харькова и должны были остаться какие-то сторонники. Но это было еще до Кернеса, то есть практически при динозаврах и там мало что осталось.

Правда, сам Добкин с этим категорически не согласен. Он пишет в своем телеграмм-канале, что именно между ним и Тереховым развернется основная борьба. И лично министр Аваков ищет на него компромат, потому что хочет взять Харьков под контроль. А Добкин, видимо, единственный, кто мешает? Я смеялся минут 10, главное, чтобы больше никто не увидел. Была бы нужда посадить – поднять старые дела по Харькову и искать особо не нужно. Работа для хорошего следователя, министр тут не нужен. Но не интересен Добкин никому, сколько бы не жаловался. Потому что без Кернеса он никто и именно тот самый ковбой "неуловимый Джо".