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Кирило Сазонов політолог [email protected]
29 грудня 2020, 15:00 8

Чому ніхто не піде в прем'єри без своєї фракції

29 грудня 2020, 15:00 8
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Друзі, трохи ясності внесемо в ці чутки, які називають "наші джерела". Так, у ОП хочуть поміняти весь уряд. І в цей раз на розумних, які здатні витягнути країну з економічної ями. Ось тільки розумним це навіщо?
Друзі, трохи ясності внесемо в ці чутки, які називають "наші джерела". Так, у ОП хочуть поміняти весь уряд. І в цей раз на розумних, які здатні витягнути країну з економічної ями. Ось тільки розумним це навіщо?
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Всі ці розмови про технократа-прем'єра від Офісу президента, вибачте, але казки для дурних. Запустили в ЗМІ новину. Подивилися на ставлення. І на цьому все. Тим паче, що всі ці розмови останнім часом натякають на одну людину - Гройсмана. Дорогі друзі, ну не піде він прем'єром без своєї фракції. Самі подумайте - які у такого прем'єра можливості і гарантії? Бути громовідводом? Будь-який проєкт нести на узгодження в ОП? Так? Серйозно? Ви уявляєте Гройсмана (Яценюка чи кого завгодно з сильних прем'єрів), які узгоджують кожен крок уряду з Єрмаком? Якого ніхто і нікуди не вибирав. Ні, такі речі не проходять навіть у порядку марення. Перейдемо до фактів? У нас має місце політична криза. Монобільшість провалила все, що можна. Зеленському за опитуваннями ще довіряють. Так що, вважаю, президент повинен розпустити цю Верховну Раду, а нова вже буде формувати новий Кабмін. З дорослих. Без цих хлопчиків з самокатами...

президент Володимир Зеленський прем'єр Кабмін Монобільшість ВР фракція Володимир Гройсман
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