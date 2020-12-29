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Кирилл Сазонов политолог [email protected]
29 декабря 2020, 15:00 8

Почему никто не пойдет в премьеры без своей фракции

29 декабря 2020, 15:00 8
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Друзья, немного ясности внесем в эти слухи, которые называют "наши источники". Да, в ОП хотят поменять все правительство. И в этот раз на умных, которые способны вытащить страну из экономической ямы. Вот только умным это зачем?
Друзья, немного ясности внесем в эти слухи, которые называют "наши источники". Да, в ОП хотят поменять все правительство. И в этот раз на умных, которые способны вытащить страну из экономической ямы. Вот только умным это зачем?
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Все эти разговоры про технократа-премьера от Офиса президента, простите, но сказки для глупых. Запустили в СМИ новость. Посмотрели на отношение. И на этом все. Тем паче, что все эти разговоры подразумевают в последнее время одного человека - Гройсмана. Дорогие друзья, ну не пойдет он премьером без своей фракции. Сами подумайте - какие у такого премьера возможности и гарантии? Быть громоотводом? Любой проект нести на согласование в ОП? Да? Серьезно? Вы представляете Гройсмана (Яценюка или кого угодно из сильных премьеров), которые согласовывают каждый шаг правительства с Ермаком? Которого никто и никуда не выбирал. Нет, такие вещи не проходят даже в порядке бреда. Перейдем к фактам? У нас имеет место политический кризис. Монобольшинство провалило все, что можно. Зеленскому по опросам еще доверяют. Так что, считаю, президент должен распустить эту Верховную Раду, а новая уже будет формировать новый Кабмин. Из взрослых. Без этих мальчиков с самокатами...

президент Владимир Зеленский премьер Кабмин Монобольшинство ВР фракция Владимир Гройсман
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