Чудовий збіг: кошти на будівництво Подільского моста з'явилися саме в рік виборів

Куньшанський віадук довжиною 164,8 км будувався 2,5 роки. Він внесений до Книги рекордів Гіннеса як найдовший залізничний міст у світі. Лише тільки озеро Янченху перетинає відрізок шляхопроводу протяжністю 9 кілометрів. Міст Гонконг — Чжухай — Макао довжиною 55 км складається з серії мостів та підводних тунелів, з'єднує три міста. Був побудований за вісім років. Подільсько-Воскресенський міст довжиною 10,2 кілометра, який повинен з'єднати лівий та правий берег Дніпра, будується 27 років.

Куньшанський віадук довжиною 164,8 км будувався 2,5 роки. Він внесений до Книги рекордів Гіннеса як найдовший залізничний міст у світі. Лише тільки озеро Янченху перетинає відрізок шляхопроводу протяжністю 9 кілометрів. Міст Гонконг — Чжухай — Макао довжиною 55 км складається з серії мостів та підводних тунелів, з'єднує три міста. Був побудований за вісім років. Подільсько-Воскресенський міст довжиною 10,2 кілометра, який повинен з'єднати лівий та правий берег Дніпра, будується 27 років.

Звісно, ми — не Китай, ми не маємо його фінансових можливостей. Але ж і кошторис нашого мосту не порівняти з китайськими, на які було витрачено близько 10 та 20 мільйярдів доларів відповідно. За довідками, кошторисна вартість київського мосту становить 11 млрд 251 млн грн. Станом на 2018 рік профінансовано 5 млрд 334 млн грн.



Будівництво Подільско-Воскресенського моста весь час пригальмовується через брак фінансування, та є й зворотна сторона цієї ситуації: затягування будівництва призводить до повторних втрат. Нещодавно до арки Подільського мосту робочі почали підвішувати троси, які мають утримувати центральний проліт переправи над річищем Дніпра, і виявилось, що їх значна частина вже заіржавіла та є непридатною для експлуатації. Це були ванти із забракованої партії 2010 року, вартістю 14 млн гривень. Компанія-виробник винесла висновок, що їх використання неможливе, та все одно їх встановлюють. Ї потрібно замінювати на нові, й на це потрібні мільони. Або через декілька років все одно будемо знову витрачати їх на заміну, звісно, з кишень платників податків, тобто нас із вами.



Враховуючи останні новини, стає очевидним, що брак коштів існує не тільки через недостатнє фінансування, а, як завжди, через корупцію та шахрайство. Виявлено, що існувала схема розкрадання бюджетних грошей, призначених для будівництва. Схема традиційна: вартість та обсяг робіт завищуються, гроші розподіляються між учасниками. Протягом 2019 — 2020 років злочинці уклали угоди на суму понад 4 млрд грн, кошти були перераховані субпідрядним організаціям, їх частина виводилась в тіньовий обіг, а роботи просто не проводились. Таким чином держава зазнає збитків близько 80 мільйонів гривень.



Шахраям загрожує до 12 років позбавлення свободи, та чи буде доказана їх вина? Чи дізнаємося ми про те, що генпідрядники та розпорядники бюджетних коштів понесли покарання, чи вкрадених грошей вистачить, щоб відкупитися?



А на рахунок того, коли добудують Подільський міст — гадаю, дуже скоро: на носі вибори, тому і будівництво прискорилося, і фінансування вже вистачає. Гроші, яких не вистачало десятиліттями, швидко знайшлися саме зараз.

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