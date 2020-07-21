Замечательное совпадение: средства на строительство Подольского моста появились именно в год выборов

Куньшанський виадук длиной 164,8 км строился 2,5 года. Он внесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый длинный железнодорожный мост в мире. Лишь только озеро Янченху пересекает отрезок путепровода протяженностью 9 километров. Мост Гонконг — Чжухай — Макао длиной 55 км состоит из серии мостов и подводных тоннелей, соединяющая три города. Был построен за восемь лет. Подольско-Воскресенский мост длиной 10,2 километра, который должен соединить левый и правый берег Днепра, строится 27 лет.

Куньшанський виадук длиной 164,8 км строился 2,5 года. Он внесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый длинный железнодорожный мост в мире. Лишь только озеро Янченху пересекает отрезок путепровода протяженностью 9 километров. Мост Гонконг — Чжухай — Макао длиной 55 км состоит из серии мостов и подводных тоннелей, соединяющая три города. Был построен за восемь лет. Подольско-Воскресенский мост длиной 10,2 километра, который должен соединить левый и правый берег Днепра, строится 27 лет.

Конечно, мы — не Китай, мы не имеем его финансовых возможностей. Но и смету нашего моста не сравнить с китайскими, на которые было потрачено около 10 и 20 миллиаррдов долларов соответственно. За справками, сметная стоимость киевского моста составляет 11 млрд 251 млн грн. По состоянию на 2018 год профинансировано 5 млрд 334 млн грн.



Строительство Подольско-Воскресенского моста все время притормаживается из-за нехватки финансирования, но есть и обратная сторона этой ситуации: затягивание строительства приводит к повторным потерям. Недавно к арке Подольского моста рабочие начали подвешивать тросы, которые должны удерживать центральный пролет переправы над руслом Днепра, и оказалось, что их значительная часть уже заржавела и является непригодной для эксплуатации. Это были ванты из забракованной партии 2010 года, стоимостью 14 млн гривен. Компания-производитель вынесла заключение, что их использование невозможно, и все равно их устанавливают. Его нужно заменять на новые, и на это нужны миллионы. Или через несколько лет все равно будем снова тратить их на замену, естественно, из карманов налогоплательщиков, то есть нас с вами.



Учитывая последние новости, становится очевидным, что нехватка средств существует не только по причине недостаточного финансирования, а, как всегда, из-за коррупции и мошенничества. Выявлено, что существовала схема хищения бюджетных денег, предназначенных для строительства. Схема традиционная: стоимость и объем работ завышаются, деньги распределяются между участниками. В течение 2019 — 2020 годов преступники заключили соглашения на сумму свыше 4 млрд грн, средства были перечислены субподрядным организациям, их часть выводилась в теневой оборот, а работы просто не проводились. Таким образом, государство несет убытки около 80 миллионов гривен.



Мошенникам грозит до 12 лет лишения свободы, но будет ли доказана их вина? Узнаем ли мы о том, что генподрядчики и распорядители бюджетных средств понесли наказание, или украденных денег хватит, чтобы откупиться?



А на счет того, когда достроят Подольский мост — думаю, очень скоро: на носу выборы, поэтому и строительство ускорилось, и финансирование уже хватает. Деньги, которых не хватало десятилетиями, быстро нашлись именно сейчас.

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