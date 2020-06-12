Культурна спадщина в обмін на висотку

Не минає й тижня без того, щоб я не дізнавався про черговий акт беззаконня в будівельній сфері. Цього разу Київ обурений нахабними та наполегливими діями забудовників, що намагаються звести чергову високоповерхівку в центрі міста

Не минає й тижня без того, щоб я не дізнавався про черговий акт беззаконня в будівельній сфері. Цього разу Київ обурений нахабними та наполегливими діями забудовників, що намагаються звести чергову високоповерхівку в центрі міста

2 червня земельна комісія Київської міськради поновила договір оренди землі з ТОВ "Ділай Вест". Компанія планує збудувати 14-поверховий житловий будинок на ділянці поруч зі сквером. Цілком зрозуміло, що будівельні роботи у будь-якому випадку зруйнують його, тому кияни вийшли на акцію проти забудови.



Чкалівський сквер — одна з небагатьох зелених зон у районі, де люди можуть відпочити та вийти на прогулянку з дітьми, та попри це, Генпрокуратура підтвердила наміри забудувати зелену ділянку, щоб поліпшити житлові умови своїх працівників! Тобто, інтереси однієї-двох сотень людей перевищують цінності всього міста! Невже для цих надважливих трудівників у всьому Києві не знайдеться гарних квартир у вже готових будинках? Забудова цієї земельної ділянки не відповідає вимогам містобудівної документації, вона приведе до викорінення дерев і зменшення зони відпочинку історичного ареалу центра Києва. Однак забудовників та чиновників це не хвилює, бо їх інтереси полягають в іншій площині — їм важливі прибутки. Нові багатоповерхівки – важливіші за культурну спадщину української столиці?



Боротьба за цей невеличкий парк триває близько 20 років. Ще тоді інститут геологічних наук, який знаходиться поряд зі сквериком, уклав угоду з "Київміськбуд-1". Тут збиралися збудувати офісний центр, двадцять відсотків якого мали передати у власність НАН, а нині орендар земельної ділянки - "Ділай Вест". Є інформація, що ця компанія фіктивна, й створена, щоб не розкривати справжніх власників. Будівництво у цьому місці незаконне, а дозвільна документація на будівництво взагалі відсутня! Міністерство культури та Департамент охорони культурної спадщини КМДА виступають проти будівництва на цій ділянці. Національна спілка архітекторів перерахувала цілу низку порушень законодавства в охороні культурної спадщини.



До секретаря міської ради направлено звернення, у якому вимагають в одне з перших питань засідання Київради включити розірвання договору із забудовником. Земельна комісія підтримала проект рішення про розірвання договору, але голосування на сесіях зривали тричі! Задаймося питанням - чому?



Забудовник та деякі депутати у Київраді йдуть на хитрощі – просто подовжують договір оренди. Допускати цього категорично не можна! Закликаю чиновників, які приймають такі важливі рішення: дивімося на вулиці очима киян, які люблять своє місто і бажають, щоб Київ і надалі був найзеленішою столицею Європи! Забудовники й ті депутати, які зривають голосування — чим вони керуються? Якщо вигоди забудовника очевидні, то у чому інтерес депутатів? І скільки коштує їх мовчазна згода на знищення скверу?

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