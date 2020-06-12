Культурное наследие в обмен на высотку

Не проходит и недели без того, чтобы я не узнавал об очередном акте беззакония в строительной сфере. На этот раз Киев возмущен наглыми и настойчивыми действиями застройщиков, пытающихся построить очередную высотку в центре города

Не проходит и недели без того, чтобы я не узнавал об очередном акте беззакония в строительной сфере. На этот раз Киев возмущен наглыми и настойчивыми действиями застройщиков, пытающихся построить очередную высотку в центре города

2 июня земельная комиссия Киевского горсовета возобновила договор аренды земли с ООО "Дилай Вест". Компания планирует построить 14-этажный жилой дом на участке рядом со сквером. Вполне понятно, что строительные работы в любом случае разрушат его, поэтому киевляне вышли на акцию против застройки.



Чкаловский сквер — одна из немногих зеленых зон в районе, где люди могут отдохнуть и выйти на прогулку с детьми, и несмотря на это, Генпрокуратура подтвердила намерения застроить зеленый участок, чтобы улучшить жилищные условия своих работников! То есть, интересы одной-двух сотен людей превышают ценности всего города! Неужели для этих сверхважных тружеников во всем Киеве не найдется хороших квартир в уже готовых домах? Застройка данного земельного участка не соответствует требованиям градостроительной документации, она приведет к искоренению деревьев и уменьшения зоны отдыха исторического ареала центра Киева. Однако застройщиков и чиновников это не волнует, потому что их интересы заключаются в иной плоскости — им важны прибыли. Новые многоэтажки – важнее культурного наследия украинской столицы?



Борьба за этот небольшой парк продолжается около 20 лет. Еще тогда институт геологических наук, который находится рядом со сквериком, заключил соглашение с "Киевгорстрой-1". Здесь собирались построить офисный центр, двадцать процентов которого должны были передать в собственность НАН, а сейчас арендатор земельного участка - "Дилай Вест". Есть информация, что эта компания фиктивная и создана, чтобы не раскрывать настоящих владельцев. Строительство в этом месте незаконно, а разрешительная документация на строительство вообще отсутствует! Министерство культуры и Департамент охраны культурного наследия КГГА выступают против строительства на этом участке. Национальный союз архитекторов перечислил целый ряд нарушений законодательства по охране культурного наследия.



К секретарю городского совета направлено обращение, в котором требуют в одно из первых вопросов заседания Киевсовета включить расторжения договора с застройщиком. Земельная комиссия поддержала проект решения о разрыве договора, но голосование на сессиях срывали трижды! Зададимся вопросом - почему?



Застройщик и некоторые депутаты в Киевсовете идут на хитрости – просто продлевают договор аренды. Допускать этого категорически нельзя! Призываю чиновников, которые принимают такие важные решения: смотрим на улице глазами киевлян, которые любят свой город и желают, чтобы Киев и в дальнейшем был самой зеленой столицей Европы! Застройщики и те депутаты, которые срывают голосование — чем они руководствуются? Если выгоды застройщика очевидны, то в чем интерес депутатов? И сколько стоит их молчаливое согласие на уничтожение сквера?

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