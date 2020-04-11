На амбразуру … у спідньому

Три смерті за три дні. Така цифра не мала б дивувати з огляду на смертність в Італії, коли за добу фіксували понад тисячу померлих, чи в США, де показник перетнув дві тисячі

Фото: pixabay

Три смерті за три дні. Така цифра не мала б дивувати з огляду на смертність в Італії, коли за добу фіксували понад тисячу померлих, чи в США, де показник перетнув дві тисячі

В Івано-Франківську в пологовому будинку за три доби померли три жінки. Дві з них відразу після пологів, залишивши новонароджених немовлят напівсиротами.

37-річна породілля померла 30 березня. У неї знайшли коронавірус. І супутні патології. За версією обласних чиновників жінці різко погіршало. Коли підвищилася температура і з’явилися ознаки дихальної недостатності, вона зізналася, що приїхала з Польщі. Тоді запідозрили неладне, взяли аналіз на інфікування коронавірусом. А якщо б жінка вчасно розказала, а місцевий болехівський медик, який і направив її на госпіталізацію в обласний центр правильно зібрав анамнез, її, можливо, б урятували. Але це можливо з багатьма якщо.

Відразу після публікацій про приїзд жінки із Польщі на місцеві ЗМІ обвалилася лавина критики. Мовляв, жінка приїхала з-за кордону ще у листопаді, до початку епідемії, тож ніяк не могла привезти коронавірус із небезпечної Європи. Колишній начальник кіберполіції Іван Канюс звинуватив журналістів у подачі недостовірної інформації, у тому, що вони не усвідомлять свою відповідальність в інформаційному просторі. Проте ніхто не звинуватив місцевого посадовця, заступника директора департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Володимира Чемного у подачі на брифінгу недостовірної інформації.

Родичі породіллі публічно підтвердили факт, що за кордоном жінка була ще минулого року, в пологовому будинку її ніхто не навідував, на вулицю вона не виходила, тож підхопити коронавірус могла лише у стінах роддому. А ще сестра померлої додала цікавий факт: за неофіційною версією інфекція гуляє коридорами будівлі уже два місяці.

Тоді офіційна версія чиновників змінилася. Мовляв, жінку під час госпіталізації супроводжував чоловік, який на початку березня приїхав з Польщі – хтось же повинен звідкись повернутися. Крім того, жінкам в пологовий передають їжу чи інші речі, контакт відбувається через віконечко, тож хто знає, звідки та зараза у неї взялася. Якщо інформація від офіційних осіб так швидко змінює форму, то цілком очевидно, що вони не знають точних фактів, не розуміють, як вирішити ситуацію, не хочуть шукати винних або ж прикривають свої … позиції.

Зрештою, Прикарпаття побило антирекорд не лише по смертям в пологовому. 10 квітня в області зафіксовано 17 летальних випадків від COVID-19, це майже 25% від загального показника смертності по цілій Україні. Кількість хворих також одна з найвищих – 254. Зрозуміти, чому коронавірус масово знищує місцевих приїхали представники Міністерства охорони здоров’я. Столичні фахівці розглянуть обставини кожної смерті і підкажуть, як лікувати ефективніше.

Випадок в пологовому не перший, коли версії посадовців, так би мовити, відрізняються. Коли у Корюківці Чернігівської області госпіталізували першого в місті хворого на коронавірус, голова ОДА Андрій Прокопенко запевнив, що Корюківська ЦРЛ забезпечена необхідним обладнанням та медикаментами. Водночас мер міста Ратан Ахмедов на сторінці міськради повідомив благодійні рахунки лікарні, вказавши навіть номер телефону директора. Навіщо повністю укомплектованій лікарні благодійна допомога?

18 березня голова Львівської ОДА оголосив про благодійний збір коштів. Він назвав епідемію коронавірусу найскладнішою соціально-гуманітарною кризою ХХІ століття і закликав "людей доброї волі, бізнесменів, підприємців, депутатів усіх рівнів, меценатів долучитися до збору коштів для закупівлі засобів індивідуального захисту та іншого медичного обладнання, які зараз вкрай необхідні нашим медичним установам". А ще на сторінці облдержадміністрації з’явилися реквізити приватної благодiйної організації "Із Янголом на плечі". За інформацією системи Opendatabot БО "Із Янголом на плечі" зареєстрована у червні 2017 року у Львові. Директором та засновником її є Федечко Юрій Володимирович, він також є головою, засновником та бенефіціаром БТ "Відкриваємо серця". 23 березня Львівщина мобілізувала 308, 5 млн грн., з них 282,5 з бюджетів різних рівнів, решту – від меценатів.

В Івано-Франківській ОДА під час одного з брифінгів назвали номер приватної картки для збору допомоги для інфекційної лікарні. На запитання, чи облдержадміністрація як структура, яка заохочувала людей перераховувати кошти на приватний рахунок, стежить за використанням цих коштів, відповіді не знайшлося, а питання доручили з’ясувати.

Благодійні рахунки відкриті, влада щодня звітує про досягнення, куплені апарати, маски, рукавиці, допомогу з Китаю, виділені мільйони. Встановлює нові обмеження, збільшує штрафи. А МОЗ констатує зростання епідемії і прогнозує пік захворювання на 14-15 квітня. Все здавалося б логічно, кошти гуртом збирають уже не на армію, вчителі відмовляються від зарплати на користь медиків - впевнено долаємо пандемію і йдемо в світле майбутнє без віруса з короною. Окрім ідилічної Миколаївської області, де, як на віддаленому острові в океані, або, як у Туркменістані чи невеликій африканській країні де коронавірус просто не помітили.

Але в цьому ідеалістичному сюжеті щось пішло не так: в Одеській області розгорівся скандал. Фахівці обласного медичного центру розповіли про повну непідготовленість до напливу пацієнтів з коронавірусом, а керівник закладу Вадим Шухтін подав до Національної служби здоров'я України сильно перебільшені показники кількості лікарів і апаратів ШВЛ. Насправді ж молодший медперсонал звільняється, а анестезіологів у лікарні лише шестеро замість задекларованих 19-ти.

В Тернопільській області різко зростає кількість хворих медиків – наразі це третя частина від усіх пацієнтів. 7 квітня їх було 46, 10 квітня – 49, більшість із Монастириського району. Коли цифра почала зростати, медики Козівського району Тернопільської області забили на сполох. Поки не пізно, мабуть, спрацював інстинкт самозбереження. "Медперсонал готовий виконати свій обов’язок перед пацієнтами. Але готовність медичних закладів до роботи в умовах пандемії на цьому закінчується". Медики заявили, що оснащення їхньої, як і багатьох сусідніх районних лікарень, за великим рахунком дорівнює нулю. Мінімальна кількість недосконалих засобів захисту, придбаних усіма правдами та неправдами за кошти небайдужих бізнесменів, української діаспори різних країн, заробітчан та просто жителів району не вирішать проблеми захисту персоналу лікарень від коронавірусу. А якщо захворіють медики, хто лікуватиме переломи, зупинятиме кровотечі, проводитиме нагальні операції?

В заяві тернопільських медиків також йшлося про здивування від почутого: медзаклади забезпечені усім необхідним. І про вантажі, які тонами поглинає ненаситна медицина. А по факту не вистачає навіть пробірок для забору аналізів.

Відразу після гучного розголосу головний державний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко відвідав Козівську лікарню. І проблем там не побачив. Більше того, для медиків, які працюють з інфікованими, виділили відділення, в якому є всі умови та відсутні пацієнти. Щоб мали де перекантуватися, так би мовити. Лікарня забезпечена засобами індивідуального захисту на найближчий час. А далі доукомплектують.

Ну якщо на Тернопільщині все гаразд, то от голова оперативного штабу по запобіганню епідемії коронавірусу в Дніпрі Геннадій Корбан не зовсім розуміє, як розподіляється допомога, про яку так голосно заявляють в Офісі президента і куди все дівається. Його, наприклад, зацікавив розподіл масок в регіоні.

Cпівголова ради "Харківська Реформаторська Коаліція" Дмитро Булах 29 березня повідомив, що тести на коронавірус в Україні для обраних. Наприклад, його зробили і виявили у пасинка мера Харкова Родіона Гайсинського, а також у заступника голови Харківської облради Володимира Скоробагача. І у його дружини, яка повернулася з-за кордону. Можна було б списати усе на початок епідемії, тоді й справді тестів було негусто, а показники низькими.

Та журналісти "Слідство Інфо" 9 квітня повідомили, що отримали документ про розподіл вантажу із Китаю, який 23 березня прибув в Україну. Державне управління справами отримало п’ять тисяч експрес-тестів на виявлення коронавірусу для депутатів та інших високопосадовців. Це приблизно стільки ж, як в середньому отримала кожна область. В самих державних відомствах цю інформацію не підтвердили, відповідь на запити теж не дали.

Про занижені показники інфікування в Україні говорив і мер Івано-Франківська Руслан Марцінків. Основою для таких висновків стало ПРЛ-тестування, воно не налагоджене. У місті величезна черга з людей, які очікують результатів по кілька днів.

Невідповідність виходить і з вартістю лікування. Якщо в Івано-Франківську головний лікар центральної міської лікарні Тарас Масляк назвав суму у 5-10 тисяч в день, то у міськраді Вінниці порахували іншу - 18-32 тисячі. Крім того, не до кінця зрозуміло, хто би мав ці гроші платити. Очевидно, кошти мали іти з держбюджету. Але за перші два дні Шахін Асадов з Одеси в лікарні витратив близько 25 тисяч гривень. Довелось навіть оплачувати халати для медичних працівників та інші ліки.

Медиків виставили на амбразуру. У спідньому. Вибачте за аналогію, але саме таке порівняння прийшло на гадку. Воно наче і закриває, але не захищає. Коли медицину багато років відсували на задвірки, то інакше бути не може: маємо те, … до чого довели.

А ситуація нині якось віддалено нагадує Чорнобильську катастрофу. Так, у далекому 86-му загроза мала інший характер, про неї мовчали. Тоді і країна іншою була. Не було інтернету, соціальних мереж, та й вилізло все лише зі сторони Європи – шведи проговорилися. Тоді місцевим просто радили сидіти вдома, самоізолюватися так би мовити – щоб менше було шуму і паніки. А на передову кинули тих, кого не шкода – рятувальників, шахтарів, добровольців, військових, лікарів. Без спеціальних костюмів, масок і рукавичок. Усе згадується кадр із фільму "Чорнобиль", коли пожежник бере в руки граніт…

P.S. Коронавірус – це експрес-тест. На людяність, порядність, чесність, стійкість, витривалість… Вміння пристосовуватися і виживати…

Життя різко змінилося, звичні речі в одну стали недоступними. Нас усіх просто зачинили удома і натиснули на паузу.

Хто на якому рівні бреше – поки що не зовсім зрозуміло. І цікаво, які результати тесту будуть, коли все це закінчиться.

Та все ж страшно, коли смерті стають статистикою…