На амбразуру ... в исподнем

Три смерти за три дня. Такая цифра не должна удивлять, учитывая смертность в Италии, когда за сутки фиксировали более тысячи умерших, или в США, где показатель пересек две тысячи

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Три смерти за три дня. Такая цифра не должна удивлять, учитывая смертность в Италии, когда за сутки фиксировали более тысячи умерших, или в США, где показатель пересек две тысячи

В Ивано-Франковске в роддоме за трое суток умерли три женщины. Две из них сразу после родов, оставив новорожденных младенцев полусиротами.

37-летняя роженица скончалась 30 марта. У нее нашли коронавирус. И сопутствующие патологии. По версии областных чиновников женщине резко стало хуже. Когда повысилась температура и появились признаки дыхательной недостаточности, она призналась, что приехала из Польши. Тогда заподозрили неладное, взяли анализ на инфицирование коронавирусом. А если бы женщина вовремя рассказала, а местный болеховский медик, который и направил ее на госпитализацию в областной центр правильно собрал анамнез, ее, возможно, бы спасли. Но это возможно с многими если.

Сразу после публикаций о приезде женщины из Польши на местные СМИ обрушилась лавина критики. Мол, женщина приехала из-за границы еще в ноябре, до начала эпидемии, поэтому никак не могла привезти коронавирус из опасной Европы. Бывший начальник киберполиции Иван Канюс обвинил журналистов в подаче недостоверной информации, в том, что они не осознают свою ответственность в информационном пространстве. Однако никто не обвинил местного чиновника, заместителя директора департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Владимира Чемного в подаче на брифинге недостоверной информации.

Родственники роженицы публично подтвердили факт, что за рубежом женщина была еще в прошлом году, в роддоме ее никто не навещал, на улицу она не выходила, поэтому подхватить коронавирус могла только в стенах роддома. А еще сестра умершей добавила интересный факт: по неофициальной версии инфекция гуляет по коридорам здания уже два месяца.

Официальная версия чиновников изменилась. Мол, женщину во время госпитализации сопровождал мужчина, который в начале марта приехал из Польши – кто-то же должен откуда-то вернуться. Кроме того, женщинам в роддом передают еду или другие вещи, контакт происходит через окошко, поэтому кто знает, откуда зараза в ней взялась. Если информация от официальных лиц так быстро меняет форму, то вполне очевидно, что они не знают точных фактов, не понимают, как решить ситуацию, не хотят искать виновных или же прикрывают свои ... позиции.

В конце концов, Прикарпатье побило антирекорд не только по смертям в роддоме. 10 апреля в области зафиксировано 17 летальных случаев от COVID-19, это почти 25% от общего показателя смертности по всей Украине. Количество больных также одно из самых высоких – 254. Понять, почему коронавирус массово уничтожает местных приехали представители Министерства здравоохранения. Столичные специалисты рассмотрят обстоятельства каждой смерти и подскажут, как лечить эффективнее.

Случай в роддоме не первый, когда версии чиновников, так сказать, отличаются. Когда в Корюковке Черниговской области госпитализировали первого в городе больного на коронавирус, председатель ОГА Андрей Прокопенко заверил, что Корюковская ЦРБ обеспечена необходимым оборудованием и медикаментами. В то же время мэр города Ратан Ахмедов на странице горсовета сообщил благотворительные счета больницы, указав даже номер телефона директора. Зачем полностью укомплектованной больнице благотворительная помощь?

18 марта председатель Львовской ОГА объявил о благотворительный сбор средств. Он назвал эпидемию коронавирус сложной социально-гуманитарным кризисом ХХІ века и призвал "людей доброй воли, бизнесменов, предпринимателей, депутатов всех уровней, меценатов приобщиться к сбору средств для закупки средств индивидуальной защиты и другого медицинского оборудования, которые сейчас крайне необходимы нашим медицинским учреждениям". А еще на странице облгосадминистрации появились реквизиты частной благотворительной организации "С Ангелом на плече". По информации системы Opendatabot ИБО "С Ангелом на плече" зарегистрирована в июне 2017 года во Львове. Директором и основателем ее является Федечко Юрий Владимирович, он также является председателем, основателем и бенефициаром БТ "Открываем сердца". 23 марта Львовщина мобилизовала 308, 5 млн грн., из них 282,5 из бюджетов разных уровней, остальное – от меценатов.

В Ивано-Франковской ОГА во время одного из брифингов назвали номер частной карты для сбора помощи для инфекционной больницы. На вопрос, облгосадминистрация, как структура, которая поощряла людей перечислять средства на частный счет, следит за использованием этих средств, ответа не нашлось, а вопрос поручили выяснить.

Благотворительные счета открыты, власть ежедневно отчитывается о достижениях, купленные аппараты, маски, перчатки, помощь из Китая, выделены миллионы. Устанавливает новые ограничения, увеличивает штрафы. А Минздрав констатирует рост эпидемии и прогнозирует пик заболевания на 14-15 апреля. Все казалось бы логично, средства группой собирают уже не на армию, учителя отказываются от зарплаты в пользу медиков - уверенно преодолеваем пандемию и идем в светлое будущее без вируса с короной. Кроме идиллической Николаевской области, где, как на отдаленном острове в океане, или, как в Туркменистане или небольшой африканской стране где коронавирус просто не заметили.

Но в этом идеалистическом сюжете что-то пошло не так: в Одесской области разгорелся скандал. Специалисты областного медицинского центра рассказали о полной неподготовленности к наплыву пациентов с коронавирусом, а руководитель учреждения Вадим Шухтін подал в Национальной службы здоровья'я Украины сильно преувеличены показатели количества врачей и аппаратов ИВЛ. На самом же деле младший медперсонал увольняется, а анестезиологов в больнице лишь шестеро вместо задекларированных 19-ти.

В Тернопольской области резко возрастает количество больных медиков – сейчас это третья часть от всех пациентов. 7 апреля их было 46, 10 апреля – 49, большинство из Монастыриского района. Когда цифра начала расти, медики Козовского района Тернопольской области забили тревогу. Пока не поздно, видимо, сработал инстинкт самосохранения. "Медперсонал готов выполнить свой долг перед пациентами. Но готовность медицинских учреждений к работе в условиях пандемии на этом заканчивается". Медики заявили, что оснащение их, как и многих соседних районных больниц, по большому счету равен нулю. Минимальное количество несовершенных средств защиты, приобретенных всеми правдами и неправдами за средства неравнодушных бизнесменов, украинской диаспоры разных стран, работников и просто жителей района не решат проблемы защиты персонала больниц от коронавирус. А если заболеют медики, кто будет лечить переломы, останавливать кровотечения, проводить неотложные операции?

В заявлении тернопольских медиков также речь шла о удивление от услышанного: медучреждения обеспечены всем необходимым. И о грузах, которые тоннами поглощает ненасытная медицина. А по факту не хватает даже пробирок для забора анализов.

Сразу после громкой огласки главный государственный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения'я Украины Виктор Ляшко посетил Козівську больницу. И проблем там не увидел. Более того, для медиков, которые работают с инфицированными, выделили отделение, в котором есть все условия и отсутствуют пациенты. Чтобы было где перекантоваться, так сказать. Больница обеспечена средствами индивидуальной защиты на ближайшее время. А дальше доукомплектуют.

Ну если на Тернопольщине все в порядке, то вот глава оперативного штаба по предотвращению эпидемии коронавирус в Днепре Геннадий Корбан не совсем понимает, как распределяется помощь, о которой так громко заявляют в Офисе президента и куда все девается. Его, например, заинтересовал распределение масок в регионе.

Сопредседатель совета "Харьковская Реформаторская Коалиция" Дмитрий Булах 29 марта сообщил, что тесты на коронавирус в Украине для избранных. Например, его сделали и выявили у пасынка мэра Харькова Родиона Гайсинского, а также у заместителя председателя Харьковского облсовета Владимира Скоробагача. И у его жены, которая вернулась из-за границы. Можно было бы списать все на начало эпидемии, тогда и впрямь было негусто, а показатели низкими.

И журналисты "Слідство Інфо" 9 апреля сообщили, что получили документ о распределении груза из Китая, который 23 марта прибыл в Украину. Государственное управление делами получило пять тысяч экспресс-тестов на выявление коронавирус для депутатов и других высокопоставленных чиновников. Это примерно столько же, как в среднем получила каждая область. В самих государственных ведомствах эту информацию не подтвердили, ответ на запросы тоже не дали.

заниженные показатели инфицирования в Украине говорил и мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Основой для таких выводов стало ПРЛ-тестирование, оно не налажено. В городе огромная очередь из людей, которые ожидают результатов по несколько дней.

Несоответствие получается и со стоимостью лечения. Если в Ивано-Франковске главный врач центральной городской больницы Тарас Масляк назвал сумму в 5-10 тысяч в день, то в горсовете Винницы посчитали другую - 18-32 тысячи. Кроме того, не до конца понятно, кто должен эти деньги платить. Очевидно, средства должны идти из госбюджета. Но за первые два дня Шахин Асадов из Одессы в больнице потратил около 25 тысяч гривен. Пришлось даже оплачивать халаты для медицинских работников и другие лекарства.

Медиков выставили на амбразуру. В исподнем. Извините за аналогию, но именно такое сравнение пришло на ум. Оно вроде и закрывает, но не защищает. Когда медицину много лет отодвигали на задворки, то иначе быть не может: имеем то, ... до чего довели.

А ситуация нынче как-то отдаленно напоминает Чернобыльскую катастрофу. Так, в далеком 86-м угроза имела другой характер, про нее молчали. Тогда и страна другой была. Не было интернета, социальных сетей, да и вылезло все только со стороны Европы – шведы проговорились. Тогда местным просто советовали сидеть дома, самоизолироваться так сказать – чтобы меньше было шума и паники. А на передовую бросили тех, кого не жалко – спасателей, шахтеров, добровольцев, военных, врачей. Без специальных костюмов, масок и перчаток. Все вспоминается кадр из фильма "Чернобыль", когда пожарный берет в руки гранит...

P. S. Коронавирус – это экспресс-тест. Человечность, порядочность, честность, стойкость, выносливость... Умение приспосабливаться и выживать...

Жизнь резко изменилась, привычные вещи в одну стали недоступными. Нас всех просто заперли дома и нажали на паузу.

Кто на каком уровне врет – пока не совсем понятно. И интересно, какие результаты теста будут, когда все это закончится.

И все же страшно, когда смерти становятся статистикой...