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Ігор Гришачов ГО "Народна Варта" [email protected]
31 липня 2020, 12:30 1

Спортивне майбутнє Вишневого: на вулиці Європейській планують звести льодову арену

31 липня 2020, 12:30 1
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24 - 25 червня 2024 року, у м. Вишневе в спортивному комплексі "Кристал Арена" відбудеться хокейний турнір, присвячений Дню міста. Змагання пройдуть за олімпійською схемою за участю чотирьох команд Києва та Кременчуга
24 - 25 червня 2024 року, у м. Вишневе в спортивному комплексі "Кристал Арена" відбудеться хокейний турнір, присвячений Дню міста. Змагання пройдуть за олімпійською схемою за участю чотирьох команд Києва та Кременчуга
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Це я зазирнув у майбутнє, яке ми можемо створити у нашому місті. Сміливі проєкти мають здійснюватися, а я вірю у те, що наше Вишневе гідне великого розвитку у спортивній сфері.

Останні роки на території України, зокрема у Київському регіоні, відчувається гострий дефіцит у льодових аренах, усі наявні арени постійно завантажені. У Вишневому ніколи не було повноцінних спортивних споруд. Аж ось у 2016 році виникла ідея будівництва спортивного комплексу, реалізація якого зробить Вишневе ще більш унікальним містом. У місті є територія площею 2 га, яку раніше згідно з генпланом передбачили під розміщення об'єкта спортивного призначення. Тут архітектор Олексій Бреус запланував зведення спорткомплексу, який за концепцією має бути аналогічним палацу спорту в Києві. Йому дали назву "Кристал Арена".

Комплекс складається із двох будівель, з'єднаних між собою критим переходом. Одна з них — це багатофункціональний фізкультурно-оздоровчий п'ятиповерховий корпус із пріоритетом на льодову арену, призначений для ігрових видів спорту: баскетбол, гандбол, міні-футбол, футбол в залі. Крім цього, тут заплановано зали для тренувань, єдиноборств, боксу, спортивних танців. У ньому заплановано 4,5 тисячі глядацьких місць.

Друга будівля — семиповерховий готель на 100 номерів із вбудованим басейном. Готель призначається для розташування спортсменів, що беруть участь в змаганнях або спортивних зборах. У Вишневому немає готелю, тому в рамках проекту планується вирішити питання з розміщенням гостей міста.

До кінця 2017 був підготовлений ескізний проект, визначені економічні показники та орієнтовна кошторисна вартість. На сьогодні будівництво цього об'єкта обійдеться приблизно в 1 млрд гривень. Визначаються можливі джерела фінансування, оскільки ця сума для бюджету Вишневого або майбутнього ОТГ занадто велика. Розглядається можливість співфінансування як з міського, так і державного бюджету, участь у національних програмах розвитку спортивної інфраструктури, залучення приватного капіталу, грантів, довгих і дешевих кредитів, державно-приватне партнерство. Можливо, з'являться програми Міжнародного Олімпійського комітету.

Найважливіше, що на сьогодні є ділянка, яка зарезервована й може бути оформлена під будівництво цієї арени, адже ідея дуже красива! Якщо її реалізувати, це буде особливим явищем у місті.

Вишневе Київська область строительство забудова бюджет розвиток
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