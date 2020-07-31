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Игорь Гришачов ОО "Народна Варта" [email protected]
31 июля 2020, 12:30 1

Спортивное будущее Вишневого: на улице Европейской планируют построить ледовую арену

31 июля 2020, 12:30 1
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24 - 25 июня 2024 года, в г. Вишневое в спортивном комплексе "Кристалл Арена" состоится хоккейный турнир, посвященный Дню города. Соревнования пройдут по олимпийской схеме с участием четырех команд Киева и Кременчуга
24 - 25 июня 2024 года, в г. Вишневое в спортивном комплексе "Кристалл Арена" состоится хоккейный турнир, посвященный Дню города. Соревнования пройдут по олимпийской схеме с участием четырех команд Киева и Кременчуга
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Это я заглянул в будущее, которое мы можем создать в нашем городе. Смелые проекты должны осуществляться, а я верю в то, что наше Вишневое достойно большого развития в спортивной сфере.

Последние годы на территории Украины, в частности в Киевском регионе, ощущается острый дефицит в ледовых аренах, все имеющиеся арены постоянно загружены. В Вишневом никогда не было полноценных спортивных сооружений. Но вот в 2016 году возникла идея строительства спортивного комплекса, реализация которого сделает Вишневое еще более уникальным городом. В городе есть территория площадью 2 га, которую ранее согласно генплану предусмотрели под размещение объекта спортивного назначения. Здесь архитектор Алексей Бреус запланировал возведение спорткомплекса, который по концепции должен быть аналогичным дворцу спорта в Киеве. Ему дали название "Кристалл Арена".

Комплекс состоит из двух зданий, объединенных между собой крытым переходом. Одно из них — это многофункциональный физкультурно-оздоровительный пятиэтажный корпус с приоритетом на ледовую арену, предназначенный для игровых видов спорта: баскетбол, гандбол, мини-футбол, футбол в зале. Кроме этого, здесь запланированы залы для тренировок, единоборств, бокса, спортивных танцев. В нем запланировано 4,5 тысячи зрительских мест.

Второе здание — семиэтажный отель на 100 номеров со встроенным бассейном. Отель предназначается для проживания спортсменов, участвующих в соревнованиях или спортивных сборах. В Вишневом нет гостиницы, поэтому в рамках проекта планируется решить вопрос с размещением гостей города.

К концу 2017 был подготовлен эскизный проект, определены экономические показатели и ориентировочная сметная стоимость. На сегодня строительство этого объекта обойдется примерно в 1 млрд гривен. Определяются возможные источники финансирования, поскольку эта сумма для бюджета Вишневого или будущего ОТГ слишком большая. Рассматривается возможность софинансирования как из городского, так и государственного бюджета, участие в национальных программах развития спортивной инфраструктуры, привлечение частного капитала, грантов, длинных и дешевых кредитов, государственно-частное партнерство. Возможно, появятся программы Международного Олимпийского комитета.

Самое важное, что на сегодня есть участок, который зарезервирован и может быть оформлена под строительство этой арены, ведь идея очень красивая! Если ее реализовать, это будет особым явлением в городе.

Вишневое Киевская область строительство застройка бюджет развитие
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