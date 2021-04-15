Харківський ковід-колапс: ми самі все це заслужили

Хресниий хід не допоміг. Спалювання опудала на Масляну - теж. Всі концерти під патронатом і за підтримки - туди ж

Хресниий хід не допоміг. Спалювання опудала на Масляну - теж. Всі концерти під патронатом і за підтримки - туди ж

Чомусь ніхто сьогодні не хвалиться, що місць у лікарнях не вистачає "під патронатом голови ХОДА". Або, що в госпіталізації пацієнтів старше 70 відмовлено "за сприяння керівництва міської ради". Зате до виборів відкриють частину зоопарку. Ви ох***, коли побачите, як добре там буде в новому бегемотнику. А до травневих розквітнуть тюльпани. Десятки, сотні тисяч тюльпанів. Як у старі добрі часи. Сотні фоток в інсті на тлі квітучих тюльпанів затьмарять будь-які страждання тих, хто вмирає без кисню. Сухий фонтан оживе і змусить забути про жахливі умови в міських лікарнях. "Хоч щось роблять!" - в унісон харків'янам заспівають прилетіли птахи. Не, ну а шо? Ми самі все це заслужили!

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