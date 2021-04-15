Харківський ковід-колапс: ми самі все це заслужили
Хресниий хід не допоміг. Спалювання опудала на Масляну - теж. Всі концерти під патронатом і за підтримки - туди ж
Хресниий хід не допоміг. Спалювання опудала на Масляну - теж. Всі концерти під патронатом і за підтримки - туди ж
Чомусь ніхто сьогодні не хвалиться, що місць у лікарнях не вистачає "під патронатом голови ХОДА". Або, що в госпіталізації пацієнтів старше 70 відмовлено "за сприяння керівництва міської ради".
Зате до виборів відкриють частину зоопарку. Ви ох***, коли побачите, як добре там буде в новому бегемотнику.
А до травневих розквітнуть тюльпани. Десятки, сотні тисяч тюльпанів. Як у старі добрі часи. Сотні фоток в інсті на тлі квітучих тюльпанів затьмарять будь-які страждання тих, хто вмирає без кисню.
Сухий фонтан оживе і змусить забути про жахливі умови в міських лікарнях. "Хоч щось роблять!" - в унісон харків'янам заспівають прилетіли птахи. Не, ну а шо?
Ми самі все це заслужили!
В мерії Харкова кажуть, що породіллі з COVID-19 померли не від COVID-19Всі новини »
15 квітня 2021, 16:16У Києві критична ситуація із забезпеченням COVID-лікарень киснем - Рубан
15 квітня 2021, 15:31У харківському пологовому будинку померли дві породіллі з COVID-19
15 квітня 2021, 14:52
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Шевченко в судах, Вірастюк проти юристів: чим жив 87-й округ після оголошення результатів виборів
Каверзи Дубінського: чому не вдається переобрати голову Київської облради