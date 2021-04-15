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Ігор Черняк депутат Харківської міської ради [email protected]
15 квітня 2021, 17:47 9

Харківський ковід-колапс: ми самі все це заслужили

15 квітня 2021, 17:47 9
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Чомусь ніхто сьогодні не хвалиться, що місць у лікарнях не вистачає "під патронатом голови ХОДА". Або, що в госпіталізації пацієнтів старше 70 відмовлено "за сприяння керівництва міської ради".

Зате до виборів відкриють частину зоопарку. Ви ох***, коли побачите, як добре там буде в новому бегемотнику.

А до травневих розквітнуть тюльпани. Десятки, сотні тисяч тюльпанів. Як у старі добрі часи. Сотні фоток в інсті на тлі квітучих тюльпанів затьмарять будь-які страждання тих, хто вмирає без кисню.

Сухий фонтан оживе і змусить забути про жахливі умови в міських лікарнях. "Хоч щось роблять!" - в унісон харків'янам заспівають прилетіли птахи. Не, ну а шо?

Ми самі все це заслужили!

коронавірус зоопарк Харків горсовет лікарні ОДА хворі

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