Харьковский ковид-колапс: мы ведь сами все это заслужили
Кресный ход не помог. Сжигание чучела на Масленицу - тоже. Все концерты под патронатом и при поддержке - туда же
Кресный ход не помог. Сжигание чучела на Масленицу - тоже. Все концерты под патронатом и при поддержке - туда же
Почему-то никто сегодня не хвастается, что мест в больницах не хватает "под патронатом главы ХОГА". Или, что в госпитализации пациентов старше 70 отказано "при содействии руководства городского совета".
Зато к выборам откроют часть зоопарка. Вы ох***, когда увидите, как хорошо там будет в новом бегемотнике.
А к майским расцветут тюльпаны. Десятки, сотни тысяч тюльпанов. Как в старые добрые времена. Сотни фоток в инсте на фоне цветущих тюльпанов затмят любые страдания, умирающих без кислорода.
Сухой фонтан оживёт и заставит забыть об ужасных условиях в городских больницах. "Хоть что-то делают!" - в унисон харьковчанам запоют прилетевшие птицы. Не, ну а шо?
Мы ведь сами всё это заслужили!
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