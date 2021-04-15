Харьковский ковид-колапс: мы ведь сами все это заслужили

Кресный ход не помог. Сжигание чучела на Масленицу - тоже. Все концерты под патронатом и при поддержке - туда же

Кресный ход не помог. Сжигание чучела на Масленицу - тоже. Все концерты под патронатом и при поддержке - туда же

Почему-то никто сегодня не хвастается, что мест в больницах не хватает "под патронатом главы ХОГА". Или, что в госпитализации пациентов старше 70 отказано "при содействии руководства городского совета". Зато к выборам откроют часть зоопарка. Вы ох***, когда увидите, как хорошо там будет в новом бегемотнике. А к майским расцветут тюльпаны. Десятки, сотни тысяч тюльпанов. Как в старые добрые времена. Сотни фоток в инсте на фоне цветущих тюльпанов затмят любые страдания, умирающих без кислорода. Сухой фонтан оживёт и заставит забыть об ужасных условиях в городских больницах. "Хоть что-то делают!" - в унисон харьковчанам запоют прилетевшие птицы. Не, ну а шо? Мы ведь сами всё это заслужили!

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