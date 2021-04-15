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Игорь Черняк депутат Харьковского городского совета [email protected]
15 апреля 2021, 17:47 27

Харьковский ковид-колапс: мы ведь сами все это заслужили

15 апреля 2021, 17:47 27
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Почему-то никто сегодня не хвастается, что мест в больницах не хватает "под патронатом главы ХОГА". Или, что в госпитализации пациентов старше 70 отказано "при содействии руководства городского совета".

Зато к выборам откроют часть зоопарка. Вы ох***, когда увидите, как хорошо там будет в новом бегемотнике.

А к майским расцветут тюльпаны. Десятки, сотни тысяч тюльпанов. Как в старые добрые времена. Сотни фоток в инсте на фоне цветущих тюльпанов затмят любые страдания, умирающих без кислорода.

Сухой фонтан оживёт и заставит забыть об ужасных условиях в городских больницах. "Хоть что-то делают!" - в унисон харьковчанам запоют прилетевшие птицы. Не, ну а шо?

Мы ведь сами всё это заслужили!

коронавирус зоопарк Харьков горсовет больницы ОГА больные

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