Як Андрій Герус за російські гроші бореться проти своєї країни

Поки вся країна і весь світ борються з коронавірусом, нардеп від "Слуги народу" Андрій Герус за російські гроші бореться проти своєї країни — на користь Росії та Коломойського

Фото: facebook.com/andriy.gerus

Поки вся країна і весь світ борються з коронавірусом, нардеп від "Слуги народу" Андрій Герус за російські гроші бореться проти своєї країни — на користь Росії та Коломойського

Я вже неодноразово наголошував і наголошуватиму в майбутньому: під час оборонної війни з Росією ми мусимо всіляко мінімізувати будь-які економічні контакти з РФ, тим більше в стратегічній, енергетичній сфері. Величезною помилкою нової влади було закривати очі на діяльність голови парламентського комітету з ПЕК Андрія Геруса, який восени минулого року проштовхнув в Раді поправку, що дозволяла імпорт електроенергії з РФ і Білорусі. Нагадаю: імпорт струму з Росії призвів до кризи у вітчизняній енергетиці і вуглевибудуванні і під час війни надав агресору черговий інструмент для тиску на Україну.

Очевидно, що Зеленський таки зрозумів катастрофічні наслідки від такої політики й під час нещодавнього виступу в Раді розкритикував імпорт електроенергії РФ, а нещодавно Кабмін ввів на російську електрику додаткове мито. Однак "слуга народу" (до речі, якого?) пан Герус публічно пішов проти Зеленського і розгорнув активну медіа-кампанію на захист цього імпорту. Питання: навіщо і чому Герус пішов проти Зеленського?

Відповідь виявилася простою і банальною до сліз — через гроші. За інформацією, якій я схильний довіряти, за свою деструктивну діяльність по проштовхуванню інтересів агресора пан Герус отримав: від РФ — 2 мільйони, а від олігарха Ігоря Коломойського — 400 тисяч доларів. Росії це потрібно як важіль впливу й інструмент розвалу українського ПЕК, а Коломойському — для своїх феросплавних заводів.

Ще раз зафіксуємо для історії: в розпал війни, світової економічної кризи та пандемії коронавірусу маємо унікальну ситуацію, коли "слуга народу" Андрій Герус заради особистих фінансових інтересів відкрито виступає проти лідера "слуг" Зеленського, захищаючи при цьому Коломойського (що раптово став прихильним до РФ) та допомагаючи агресору, який, якщо так піде і далі, всіх цих "слуг" зжере разом із Україною. І все це відбувається на рівні парламенту!

Звучить, як казка, але це - усього наші реалії...