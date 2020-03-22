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Геннадий Москаль
Экс-глава Закарпатской областной государственной администрации

Как Андрей Герус за российские деньги борется против своей страны

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22 марта 2020, 20:01 59
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Пока вся страна и весь мир борются с коронавирусом, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус за российские деньги борется против своей страны — в пользу России и Коломойского
Фото: facebook.com/andriy.gerus
Пока вся страна и весь мир борются с коронавирусом, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус за российские деньги борется против своей страны — в пользу России и Коломойского

Я уже неоднократно подчеркивал и буду подчеркивать в будущем: во время оборонительной войны с Россией мы должны всячески минимизировать любые экономические контакты с РФ, тем более в стратегической энергетической сфере. Огромной ошибкой новой власти было закрывать глаза на деятельность председателя парламентского комитета по ТЭК Андрея Геруса, который осенью прошлого года протолкнул в Раде поправку, которая позволяла импорт электроэнергии из РФ и Беларуси. Напомню: импорт тока из России привел к кризису в отечественной энергетике и вуглевибудуванні и во время войны предоставил агрессору очередной инструмент для давления на Украину.

Очевидно, что Зеленский таки понял катастрофические последствия от такой политики и во время недавнего выступления в Раде раскритиковал импорт электроэнергии РФ, а недавно Кабмин ввел на российское электричество дополнительную пошлину. Однако "слуга народа" (кстати, которого?) господин Герус публично пошел против Зеленского и развернул активную медиа-кампанию в защиту этого импорта. Вопрос: зачем и почему Герус пошел против Зеленского?

Ответ оказался простым и банальным до слез — за деньги. По информации, которой я склонен доверять, за свою деструктивную деятельность по проталкиванию интересов агрессора господин Герус получил: от РФ — 2 миллиона, а от олигарха Игоря Коломойского — 400 тысяч долларов. России это нужно как рычаг влияния и инструмент развала украинского ТЭК, а Коломойскому — для своих ферросплавных заводов.

Еще раз зафиксируем для истории: в разгар войны, мирового экономического кризиса и пандемии коронавирус имеем уникальную ситуацию, когда "слуга народа" Андрей Герус ради личных финансовых интересов открыто выступает против лидера "слуг" Зеленского, защищая при этом Коломойского (который внезапно стал благосклонным к РФ) и помогая агрессору, который, если так пойдет и дальше, всех этих "слуг" сожрет вместе с Украиной. И все это происходит на уровне парламента!

Звучит, как сказка, но это - всего лишь наши реалии...

Автор(ы) статьи: Геннадий Москаль

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