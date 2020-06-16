Де "Слуга народу" Герус взяв 38 мільйонів

Герус виявився одним з найбільш багатих Буратіно з золотим ключиком від Слуги Єдинорога™! Взяв, дістав з рваних джинсів м'яту декларацію, в яку рибу загортали, а в ній (в декларації, а не в рибі) раптово 38 мільйонів гривень намальовано. Але ж ніщо не віщувало, звідки такі гроші у чесного і непідкупного парламентарія? Навіщо ви тгавите, звеги?

Герус виявився одним з найбільш багатих Буратіно з золотим ключиком від Слуги Єдинорога™! Взяв, дістав з рваних джинсів м'яту декларацію, в яку рибу загортали, а в ній (в декларації, а не в рибі) раптово 38 мільйонів гривень намальовано. Але ж ніщо не віщувало, звідки такі гроші у чесного і непідкупного парламентарія? Навіщо ви тгавите, звеги?

Гаразд, вистачить сарказму, а то я в ньому зараз захлинуся. Зате дозволю собі зробити боязкі припущення, звідки.

Почнемо з грудня 2019, коли депутат Ганна Скороход (яку, до речі, виключили з фракції СН, дуже любила правду, отщепенка) звинуватила главу парламентського комітету енергетики та ЖКГ Андрія Геруса в отриманні хабаря в розмірі 400 тис. доларів. За що хабар? Та все ж за те, за що ми, власне, і любимо Геруса через безсоромне лобіювання інтересів Коломойського в Раді.

Тоді це була поправка до законопроєкту, яка дозволяла продавати і купувати електрику з/в РФ за добовим контрактами. Сама поправка була внесена з порушенням регламентних норм, а Герус весело заявив, що постачання з Білорусі, а не з РФ.

Тепер з грудня перескочимо в травень. 27 травня депутат Олексій Гончаренко оприлюднив деталі красивого схематоза під назвою "золотий ключик", завдяки цій схемі з держкомпаній виводилися сотні мільйонів гривень. Кому, як не Герусу, знати всі дірки на енергоринку, він їх сам і створив. Знати і виводити туди бабло. Оператор ринку волав про це давно і голосно, однак і АМКУ, і НКРЕКП, і навіть СБУ морозились і дивилися в інший бік, поки милий хлопчик Андрійко крав гроші.

І тільки зовсім недавно, на початку червня, суд зобов'язав ГПУ відкрити кримінальне провадження стосовно Геруса.

А ще можна згадати феєричне листування Геруса з юристами, яку злили в ЗМІ, де він консультується з приводу того, як приховати свої борги від декларування. Мабуть, юристи допомогли не дуже, тому що в декларації за 2019 рік фігурує боргове зобов'язання в розмірі 3 млн гривень.

Так що все у Геруса добре, не переживайте. Навіть незважаючи на карткові борги. Перефразовуючи старий анекдот, можна сказати "дитино, якщо ти граєш в карти, значить, ти таки добре їси". Ну так є з кого брати приклад. Якщо Беня наварив на схематозі з Центренерго за пів року овер 4 млрд гривень, то чому б Герусу не прагнути до осяйних вершин?