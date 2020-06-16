Где "Слуга народа" Герус взял 38 миллионов

Герус оказался одним из самых богатых Буратино с золотым ключиком от Слуги Единорога™! Взял, достал из рваных джинсов мятую декларацию, в которую рыбу заворачивали, а в ней (в декларации, а не в рыбе) внезапно 38 миллионов гривен нарисовано. А ведь ничего не предвещало, откуда такие деньжищи у честного и неподкупного парламентария? Зачем вы тгавите, звеги?

Герус оказался одним из самых богатых Буратино с золотым ключиком от Слуги Единорога™! Взял, достал из рваных джинсов мятую декларацию, в которую рыбу заворачивали, а в ней (в декларации, а не в рыбе) внезапно 38 миллионов гривен нарисовано. А ведь ничего не предвещало, откуда такие деньжищи у честного и неподкупного парламентария? Зачем вы тгавите, звеги?

Ладно, хватит сарказма, а то я в нем сейчас захлебнусь. Зато позволю себе сделать робкие предположения, откуда.

Начнем с декабря 2019, когда депутат Анна Скороход (которую, кстати, исключили из фракции СН, слишком правду любила, отщепенка) обвинила главу парламентского комитета энергетики и ЖКХ Андрея Геруса в получении взятки в размере 400 тыс. долларов. За что взятка? Да все за то же, за что мы, собственно, и любим Геруса — за бесстыдное лоббирование интересов Коломойского в Раде.

Тогда это была поправка к законопроекту, которая позволяла продавать и покупать электричество из/в РФ по суточным контрактам. Сама поправка была внесена с нарушением регламентных норм, а Герус весело заявил, что поставки будут из Беларуси, а не из РФ.

Теперь из декабря перепрыгнем в май. 27 мая депутат Алексей Гончаренко обнародует детали красивого схематоза под названием "золотой ключик", благодаря этой схеме из госкомпаний выводились сотни миллионов гривен. Кому, как не Герусу, знать все дыры в энергорынке, он же их сам и создал. Знать и выводить туда бабло. Оператор рынка вопил об этом давно и громко, однако и АМКУ, и НКРЭКУ, и даже СБУ морозились и смотрели в другую сторону, пока милый мальчик Андрюша воровал деньги.

И только совсем недавно, в начале июня, суд обязал ГПУ открыть уголовное производство в отношении Геруса.

А еще можно вспомнить феерическую переписку Геруса с юристами, которую слили в СМИ, где он консультируется по поводу того, как скрыть свои долги от декларирования. Видимо, юристы помогли не очень, потому что в декларации за 2019 год фигурирует долговое обязательство в размере 3 млн гривен.

Так что все у Геруса хорошо, не переживайте. Даже несмотря на карточные долги. Перефразируя старый анекдот, можно сказать "деточка, если ты так играешь в карты, значит, ты таки хорошо кушаешь". Ну так есть с кого брать пример. Если Беня наварил на схематозе с Центрэнерго за полгода овер 4 млрд гривен, то почему бы Герусу не стремиться к сияющим вершинам?