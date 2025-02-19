Можливо у багатьох це викличе посмішку, але я вважаю, що в України сьогодні є реальний шанс стати лідером Європи.

Можливо у багатьох це викличе посмішку, але я вважаю, що в України сьогодні є реальний шанс стати лідером Європи.

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Побита, втомлена, в крові… але саме так сьогодні і виглядає лідерство.

Нам завжди здавалось, що лідер - це процвітання та благополуччя, економічні та соціальні успіхи. Воно можливо так і є, але в часи спокою і розвитку.

Зараз - час кризи і виживання, коли не працює міжнародне право та інститути, ламається звичний світоустрій.

А в часи криз лідерство - це сміливість та рішучість, глибокий досвід незламності. Такий, який є в України. І більше ні в кого.

А ще - насправді, головне для лідера - це бачення нового майбутнього.

Критично важливо продовжувати обʼєднувати Європу навколо нас, але не ситуативно, а дати урядам і суспільствам Європи візію майбутнього в нових реаліях, з потужною безпекою та новою субʼєктністю у світі.

Бо реалії такі, що, як і в середньовіччі, - слабких не поважають. Якщо ти слабкий, то сильні вирішать твою долю без тебе. І точно не на твою користь…