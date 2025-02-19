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Егор Фирсов Депутат Верховной Рады Украины VII и VIII cозывов (2014, 2014–2016), и.о. главы Госэкоинспекции Украины в 2019–2020 годах, военнослужащий info@regionews.ua
19 февраля 2025, 05:20

У Украины сегодня есть реальный шанс стать лидером Европы

19 февраля 2025, 05:20
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Возможно, у многих это вызовет улыбку, но я считаю, что у Украины сегодня есть реальный шанс стать лидером Европы.
Возможно, у многих это вызовет улыбку, но я считаю, что у Украины сегодня есть реальный шанс стать лидером Европы.
фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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Избитая, уставшая, в крови… но именно так сегодня и выглядит лидерство.

Нам всегда казалось, что лидер – это процветание и благополучие, экономические и социальные успехи. Оно, возможно, так и есть, но во времена покоя и развития.

Сейчас время кризиса и выживания, когда не работает международное право и институты, ломается привычное мироустройство.

А во времена кризисов лидерство – это смелость и решительность, глубокий опыт несокрушимости. Такой, какой есть у Украины. И больше ни у кого.

А еще – на самом деле, главное для лидера – это видение нового будущего.

Критически важно продолжать объединять Европу вокруг нас, но не ситуативно, а дать правительствам и обществам Европы видение будущего в новых реалиях с мощной безопасностью и новой субъектностью в мире.

Потому что реалии такие, что, как и в средневековье, слабых не уважают. Если ты слаб, то сильные решат твою судьбу без тебя. И точно не в твою пользу…

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