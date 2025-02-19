Возможно, у многих это вызовет улыбку, но я считаю, что у Украины сегодня есть реальный шанс стать лидером Европы.

Возможно, у многих это вызовет улыбку, но я считаю, что у Украины сегодня есть реальный шанс стать лидером Европы.

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Избитая, уставшая, в крови… но именно так сегодня и выглядит лидерство.

Нам всегда казалось, что лидер – это процветание и благополучие, экономические и социальные успехи. Оно, возможно, так и есть, но во времена покоя и развития.

Сейчас время кризиса и выживания, когда не работает международное право и институты, ломается привычное мироустройство.

А во времена кризисов лидерство – это смелость и решительность, глубокий опыт несокрушимости. Такой, какой есть у Украины. И больше ни у кого.

А еще – на самом деле, главное для лидера – это видение нового будущего.

Критически важно продолжать объединять Европу вокруг нас, но не ситуативно, а дать правительствам и обществам Европы видение будущего в новых реалиях с мощной безопасностью и новой субъектностью в мире.

Потому что реалии такие, что, как и в средневековье, слабых не уважают. Если ты слаб, то сильные решат твою судьбу без тебя. И точно не в твою пользу…