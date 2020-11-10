Відкритий лист до президента Зеленського

Бачить Бог, я мовчав до останнього. Шановний Володимир Олександрович. Половину свого кар'єрного успіху Ви побудували на тому, що висміювали і критикували абсолютно всіх президентів України. Впевнений, що Ви також з гумором поставитеся до мого скромного листа

Бачить Бог, я мовчав до останнього. Шановний Володимир Олександрович. Половину свого кар'єрного успіху Ви побудували на тому, що висміювали і критикували абсолютно всіх президентів України. Впевнений, що Ви також з гумором поставитеся до мого скромного листа

Коли півтора року тому 75% країни проголосувала за Вас, я публічно сказав: "Дай Бог, щоб я помилявся".

Коли в липні минулого року у ВР обралися перукар, тамада, весільний фотограф, спортсмен, сценарист і продюсер - тобто люди, які в держуправлінні не розбираються від слова "зовсім", я сказав: "Можливо, вони хоча б чесні".

Коли депутати Вашої політсили замовляли повій, розмірковували про дітей "низької якості" і про те, що "кумівство – це українська національна ідея" – я сказав: "можливо, вони ще наберуться досвіду". От скажіть, будь ласка, як можна шквариться більше, ніж партія, в якій є Ківа і Рабинович? Як??? Але Ваші змогли!!!

Я зараз хочу, щоб ви усвідомили: Ви своїм рішенням розпустили ВР, привели туди монобільшість людей, які мало того, що не компетентні, так ще й дозволяють собі поведінку, яка виходить за всі рамки здорового глузду. Це було Ваше рішення, Ваша дія і це повністю Ваша відповідальність!!! Але про це ми згадаємо через 3 роки, коли Ваші сьогоднішні соратники почнуть давати сенсаційні інтерв'ю...

Але те, що відбувається в 2020, просто виходить за межі добра і зла...

Давайте я перерахую хронологію, а ви мене поправте, якщо я помиляюся.

Отже, на планеті почалася пандемія. Останній раз подібне було близько 100 років тому. Всім дуже страшно. Ви вводите повний карантин. Поки все логічно. Проблема тільки в тому, що практично всі підприємства ледве-ледве вижили. До речі, навіть тут ваші посіпаки примудрилися вляпатися у черговий скандал з рестораном "Велюр".

Але ми вижили. І навіть податки заплатили. І військовий збір – все!

Настало літо. Ковід трохи відступив і всі змогли хоч якось працювати. Отже, у нас є загадка: що зробить влада країни, коли пандемія злегка відступила і є 4 місяці на підготовку до другої хвилі? Правильно, буде будувати дороги. Дороги, Карл!!! Ось 30 років їх ніхто особливо не робив (крім Чернігова. У нас якраз дороги можна в приклад всій країні ставити), а саме в 2020, В РОЗПАЛ ПАНДЕМІЇ ПЛАНЕТАРНОГО МАСШТАБУ, знадобилося переробити трасу Чернігів-Київ. Ну, звичайно! Ще рік вона б точно не витримала. І так, траса потрібна, і питаннями доріг дійсно потрібно було зайнятися ще в 00-ві. Але коли людина задихається від пневмонії – то, я припускаю, якість дороги, по якій його повезуть на кладовище, відходить на другий план, ви не вважаєте?

Але ми рухаємося далі. Дива не сталося, і восени прийшла друга хвиля (для нас перша). Все літо пан Ляшко бив себе п'ятою в груди, що країна готується до осені і корона не пройде. Але вона прийшла. І прийшла в повну силу. Упевнений, в кожному місті +/- ситуація аналогічна Чернігову. Койко-місць не вистачає. Хворіють якщо не всі, то через одного. Лікарі не просто в шоці – вони в жаху.

Якщо це не біда – то я не знаю, що нею можна назвати. І що робить влада? "Кабмін передав 61,55 млн грн, призначених для лікування онкохворих, Укравтодору". Я просто поплещу. Читаємо далі: ""Нафтогаз" підняв ціни на газ для населення на 35%." Ось це, я вважаю, дуже правильно. Ну а чого? У нас же зараз стабільне економічне зростання. Саме час втричі підійняти тарифи. Впевнений, що в червоній зоні всі стали заробляти мінімум на половину більше, ніж до цього. А тепер серйозно! Я розумію, що у Вас там в Конча-Заспі все добре і комуналку за Вас платимо ми, холопи. Але у нас тут як би все складно... Особисто я не можу працювати, а "підшкірний жирок" був з'їдений ще в перший карантин. Частина підприємств пішли на "простій". Хтось взагалі закрився і скоротив людей. Як у цій ситуації можна піднімати тарифи? Стривайте, а не Ви розповідали, як попередники людоїдськи обдирають нещасних українців непідйомною комуналкою? Що ви там обіцяли? Так я нагадаю, що тоді було економічне зростання і ніякої пандемії...

А тепер вишенька на торті. Сиджу я, значить, такий хороший. Червона зона – працювати не можна. Що жерти, з чого жити – незрозуміло. Грошей немає, але ви тримайтеся! Напередодні опалювального сезону ціна на газ підіймається на 35% (варіант віддати мого Моцарта за комуналку навіть не пропонуйте!). Гроші онкохворих вкатують в асфальт...

А що президент? А президент ставить найнагальніші питання для українського суспільства: "Як ви ставитесь до легалізації медичного канабісу?" СЕРЙОЗНО????????? Це такий гумор або ви просто по-накурці цей списочок накидали і думали, що ми тут всі поржем разом з Вами? Чи пропонуєте нам тут усім обкуритися і не звертати уваги на те, що відбувається навколо?

І, до речі, що це взагалі було за опитування??? Як? Звідки? Навіщо? Чому? І, найголовніше, що ви будете з цим усім робити? Що це за питання: "Чи підтримуєте ви право України на використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету і територіальної цілісності?" Ви взагалі не вникаєте в те, що говорите на камеру або навмисно хочете плюнути в обличчя всім тим людям, які постраждали від війни? Це наші хлопці там, по-вашому, гинули, а ми-то просто "право України на використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом" не використовували... Як же так? 6 років в країні війна, а ніхто про Будапештський меморандум і не згадав... Але тепер, після опитування, точно це вийде! На це і розрахунок?

А хочу резюмувати так: я щиро вважаю, що Ви любите цю країну. Судячи з перших місяців роботи ВР – навіть був якийсь план і його навіть дотримувалися. Так, було прийнято низку дуже важливих законів, які хтось повинен був прийняти (повірте, це помітно і це великий + у вашу політичну карму). Так, Ви особисто поки не заплямували себе жодним корупційним скандалом (і це теж великий +). Але, Господи, що відбувається зараз??? Це ж якийсь сюр і замість вирішення дійсно гострих та важливих проблем Ви пропонуєте обговорити тему ганджубаса? Результати місцевих виборів показали, що підтримка СН на дні. З високою часткою ймовірності в найближчий рік монобільшость якщо і не розсиплеться, то неабияк продірявиться, а опозиція не дрімає. У вас ще є час стати тим самим лідером, якого обрало майже 3/4 цієї країни! А я все буду поважати думку більшості і сподіватися, що це я помилився, а не вони. Хоча, з кожним днем робити це все складніше...