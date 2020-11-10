Открытое письмо к президенту Зеленскому

Видит Бог, я молчал до последнего. Уважаемый Владимир Александрович . Половину своего карьерного успеха Вы построили на том, что высмеивали и критиковали абсолютно всех президентов Украины. Уверен, что Вы также с юмором отнесётесь к моему скромному письму

Видит Бог, я молчал до последнего. Уважаемый Владимир Александрович . Половину своего карьерного успеха Вы построили на том, что высмеивали и критиковали абсолютно всех президентов Украины. Уверен, что Вы также с юмором отнесётесь к моему скромному письму

Когда полтора года назад, когда 75% страны проголосовало за Вас, я публично сказал: "Дай Бог, чтобы я ошибался".

Когда в июле прошлого года в ВР избрались парикмахер, тамада, свадебный фотограф, спортсмен, сценарист и продюсер - то есть люди, которые в госуправлении не разбираются от слова "совсем", я сказал: "Возможно, они хотя бы честные".

Когда депутаты Вашей политсилы заказывали проституток, рассуждали о детях "низкого качества" и о том, что "кумовство – это украинская национальная идея" – я сказал: "возможно, они ещё наберутся опыта". Вот ответьте пожалуйста, как можно шквариться больше, чем партия, в которой состоит Кива и Рабинович? Каааааак??? Но Ваши смогли!!!

Я сейчас хочу, чтобы вы осознали: Вы своим решением распустили ВР, привели туда моно-большинство людей, которые мало того, что не компетентны, так ещё и позволяют себе поведение выходящее за все рамки здравого смысла. Это было Ваше решение, Ваше действие и это полностью Ваша ответственность!!! Но об этом мы вспомним через 3 года, когда Ваши сегодняшние соратники начнут давать сенсационные интервью…

Но то, что происходит в 2020, просто выходит за рамки добра и зла…

Давайте я перечислю хронологию, а вы меня поправьте, если я ошибаюсь.

Итак, на планете началась пандемия. Последний раз подобное было около 100 лет назад. Всем очень страшно. Вы вводите полный карантин. Пока всё логично. Проблема только в том, что практически все предприятия еле-еле выжили. Кстати, даже тут ваши миньоны умудрились вляпаться в очередной скандал с рестораном "Велюр".

Но мы выжили. И даже налоги заплатили. И военный сбор – всё!

Наступило лето. Ковид слегка отступил и все смогли хоть как-то работать. Итак, у нас есть загадка: что сделает власть страны, когда пандемия слегка отступила и есть 4 месяца на подготовку ко второй волне? Правильно, будет строить дороги. Дороги, Карл!!! Вот 30 лет их никто особо не делал (кроме Чернигова. У нас как раз дороги можно в пример всей стране ставить), а именно в 2020, В РАЗГАР ПАНДЕМИИ ПЛАНЕТАРНОГО МАСШТАБА, понадобилось переложить трассу Чернигов-Киев. Ну, конечно! Ещё год она бы точно не выдержала. И да, трасса нужна, и вопросами дорог действительно нужно было заняться ещё в 00-е. Но когда человек задыхается от пневмонии – то, я предполагаю, качество дороги, по которой его повезут на кладбище, отходит на второй план, вы не считаете?

Но мы движемся дальше. Чуда не произошло, и осенью пришла вторая волна (для нас первая). Всё лето г-н Ляшко бил себя пяткой в грудь, что страна готовится к осени и корона не пройдёт. Но она пришла. И пришла в полную силу. Уверен, в каждом городе +/- ситуация аналогична Чернигову. Койко-мест не хватает. Болеют если не все, то через одного. Врачи не просто в шоке – они в ужасе.

Если это не беда – то я не знаю, что можно ею назвать. И что делает власть? "Кабмин передал 61,55 млн грн, предназначенных для лечения онкобольных, Укравтодору". Я просто похлопаю. Читаем дальше: ""Нафтогаз" поднял цены на газ для населения на 35%." Вот это, я считаю, очень правильно. Ну а чего? У нас же сейчас стабильный экономический рост. Самое время ВТРЕТЬ поднять тарифы. Уверен, что в красной зоне все стали зарабатывать минимум в половину больше, чем до этого. А теперь серьёзно! Я понимаю, что у Вас там в Конча-Заспе всё хорошо и коммуналку за Вас платим мы, холопы. Но у нас тут как бы всё сложно… Лично я не могу работать, а "подкожный жирок" был съеден ещё в первый карантин. Часть предприятий ушли на "простой". Кто-то вообще закрылся и сократил людей. Как в этой ситуации можно поднимать тарифы? Погодите, а не Вы ли рассказывали, как папередники людоедски обдирают несчастных украинцев неподъёмной коммуналкой? Что вы там обещали? Так я напомню, что тогда был экономический рост и никакой пандемии…

А теперь вишенка на торте. Сижу я, значит, такой хороший. Красная зона – работать нельзя. Что жрать, с чего жить – непонятно. Денег нет, но вы держитесь! В канун отопительного сезона цена на газ поднимается на 35% (вариант отдать моего Моцарта за коммуналку даже не предлагайте!). Деньги онкобольных вкатывают в асфальт…

А что президент? А президент задаёт самый насущный вопрос для украинского общества: "Як ви ставитесь до легалізації медицинського канабісу?" СЕРЬЁЗНО????????? Это такой юмор или вы просто по-накурке этот списочек накидали и думали, что мы тут все поржём вместе с Вами? Или предлагаете нам тут всем обкуриться и не обращать внимания на то, что происходит вокруг?

И, кстати, что это вообще был за опрос??? Как? Откуда? Зачем? Почему? И, самое главное, что вы будете с этим всем делать? Что это за вопрос: "Чи підтримуєте ви право України на використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету і територіальної цілісності?" Вы вообще не вникаете в то, что говорите на камеру или намеренно хотите плюнуть в лицо всем тем людям, которые пострадали от войны? Это наши ребята там, по-вашему, погибали, а мы-то просто "право України на використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом" не использовали… Как же так, то? 6 лет в стране война, а никто про Будапештский меморандум-то и не вспомнил… Но теперь то, после опроса, точно получится! На это расчёт?

А резюмировать хочу так: я искренне считаю, что Вы любите эту страну. Судя по первым месяцам работы ВР – даже был какой-то план и его даже придерживались. Да, было принято ряд очень важных законов, которые кто-то должен был принять (поверьте, это заметно и это большой + в вашу политическую карму). Да, Вы лично пока не запятнали себя ни одним коррупционным скандалом (и это тоже большой +). Но, Господи, что происходит сейчас??? Это же какой-то сюр и вместо решения действительно острых и важных проблем Вы предлагаете обсудить тему ганджубаса? Результаты местных выборов показали, что поддержка СН на дне. С высокой долей вероятности в ближайший год монобольшинство если и не рассыплется, то изрядно прохудится, а оппозиция не дремлет. У вас ещё есть время стать тем самым лидером, которого избрало почти 3/4 этой страны! А я всё также буду уважать мнение большинства и надеяться, что это я ошибся, а не они. Хотя, с каждым днём делать это всё сложнее…