В країні катастрофа, а що робить Зеленський?

В країні страшна трагедія. В країні реальна катастрофа. І це вже не просто цифри. Це десятки тисяч людських доль

В країні страшна трагедія. В країні реальна катастрофа. І це вже не просто цифри. Це десятки тисяч людських доль

614 померлих за добу. Майже 24 тисячі інфікованих за добу. За ДОБУ! Україна перша в світі за смертністю в перерахунок на населення. В лікарнях практично закінчились місця. Більшість відділень починають перепрофільовувати під ковідні (що теж є великою загрозою для людей). А влада Зеленського? А влада навіть не зібрала жодного разу РНБО по питанню катастрофи коронавірусу. Влада провалила вакцинацію та інформування населення про неї. Зеленський розповідав що ми "чемпіони". Так, дійсно, чемпіони...і цей "чемпіонізм" є страшним і трагічним. За всіма прогнозами вже на наступному тижні країна перейде позначку в 25-27 тисяч інфікованих, а смертей може стати ще більше. Чомусь в усіх наших західних сусідів ситуація краща в десятки разів. Мабуть тому, що там не дерибанили ковідні фонди на "велике крадівництво", займались повноцінною підготовкою до пандемії та банально забезпечували людям можливості. Від влади, незважаючи на трагедію, немає ні відосіків, ні звернень, ні дій, ні стратегії. Немає комплексного пояснення, що робити далі.

.