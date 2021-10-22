В стране катастрофа, а что делает Зеленский?
614 умерших в сутки. Почти 24 тысячи инфицированных за сутки. За СУТКИ!
Украина первая в мире по смертности в пересчет на население.
В больницах практически закончились места. Большинство отделений начинают перепрофилировать под ковидные (что тоже является большой угрозой для людей).
А власть Зеленского?
А власть даже не собрала ни разу СНБО по вопросу катастрофы коронавируса.
Власти провалили вакцинацию и информирование населения о ней. Зеленский рассказывал что мы "чемпионы". Да, действительно, чемпионы...и этот "чемпионизм" страшен и трагичен.
По всем прогнозам уже на следующей неделе страна перейдет отметку в 25-27 тысяч инфицированных, а смертей может стать еще больше.
Почему-то у всех наших западных соседей ситуация лучше в десятки раз.
Видимо потому, что там не дерибанили ководные фонды на "велике крадівництво", занимались полноценной подготовкой к пандемии и банально обеспечивали людям возможности.
От власти, несмотря на трагедию, нет ни видосиков, ни обращений, ни действий, ни стратегии. Нет комплексного объяснения, что делать дальше.