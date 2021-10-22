В стране катастрофа, а что делает Зеленский?

В стране страшная трагедия. В стране реальная катастрофа. И это уже не просто цифры. Это десятки тысяч человеческих судеб

В стране страшная трагедия. В стране реальная катастрофа. И это уже не просто цифры. Это десятки тысяч человеческих судеб

614 умерших в сутки. Почти 24 тысячи инфицированных за сутки. За СУТКИ! Украина первая в мире по смертности в пересчет на население. В больницах практически закончились места. Большинство отделений начинают перепрофилировать под ковидные (что тоже является большой угрозой для людей). А власть Зеленского? А власть даже не собрала ни разу СНБО по вопросу катастрофы коронавируса. Власти провалили вакцинацию и информирование населения о ней. Зеленский рассказывал что мы "чемпионы". Да, действительно, чемпионы...и этот "чемпионизм" страшен и трагичен. По всем прогнозам уже на следующей неделе страна перейдет отметку в 25-27 тысяч инфицированных, а смертей может стать еще больше. Почему-то у всех наших западных соседей ситуация лучше в десятки раз. Видимо потому, что там не дерибанили ководные фонды на "велике крадівництво", занимались полноценной подготовкой к пандемии и банально обеспечивали людям возможности. От власти, несмотря на трагедию, нет ни видосиков, ни обращений, ни действий, ни стратегии. Нет комплексного объяснения, что делать дальше.

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