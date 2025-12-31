Зеленський під ялинку планує призначити нового голову Офісу президента

За інформацією моїх джерел, на цю посаду готують уповноваженого з санкційної політики Владислава Власюка

фото: Офіс Президента України

Єдине "але": цю кандидатуру під ялинку поклав Єрмак. Тому призначення, по суті, буде формальним. Власюк не є самостійним гравцем – реальний вплив в ОП і надалі залишиться за Єрмаком.

