Зеленський під ялинку планує призначити нового голову Офісу президента
За інформацією моїх джерел, на цю посаду готують уповноваженого з санкційної політики Владислава Власюка
За інформацією моїх джерел, на цю посаду готують уповноваженого з санкційної політики Владислава Власюка
Єдине "але": цю кандидатуру під ялинку поклав Єрмак.
Тому призначення, по суті, буде формальним. Власюк не є самостійним гравцем – реальний вплив в ОП і надалі залишиться за Єрмаком.
