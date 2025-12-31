Зеленский под елку планирует назначить нового главу Офиса президента
По информации моих источников, на эту должность готовят уполномоченного по санкционной политике Владислава Власюка
По информации моих источников, на эту должность готовят уполномоченного по санкционной политике Владислава Власюка
Единственное "но": эту кандидатуру под елку положил Ермак.
Поэтому предназначение, по сути, будет формальным. Власюк не является самостоятельным игроком – реальное влияние в ОП и дальше останется за Ермаком.
Зеленский определился с новым руководителем Офиса президентаВсе новости »
30 декабря 2025, 18:53Зеленский, Залужный, Буданов: названа тройка наиболее рейтинговых кандидатов в президенты
29 декабря 2025, 18:07Зеленский объяснил, когда Украина отменит военное положение
29 декабря 2025, 11:37
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
Есть обесточивание в регионах: в Минэнерго рассказали о последствиях российской атаки в ночь на 31 декабря
31 декабря 2025, 13:07Пьяный сотрудник Винницкой ОВА устроил ДТП в Виннице
31 декабря 2025, 12:35В 2025 году РФ выпустила по Украине 2,4 тыс. ракет, более 60 тыс. авиабомб и более 100 тыс. дронов
31 декабря 2025, 11:34Правоохранители завершили расследование по Чернышеву по делу о коррупции в Минрегионе, – СМИ
31 декабря 2025, 11:10Что гуглили украинцы до войны и как изменились запросы
31 декабря 2025, 10:40"Чайковский" в названии Национальной музыкальной академии был не знаком уважения к композитору, а признаком колониального прошлого Украины.
31 декабря 2025, 10:07Падение рынка подсолнечника в Украине: что происходит с ценами
31 декабря 2025, 10:00В Украине усилят патрули с участием военнослужащих
31 декабря 2025, 09:49Сколько будет стоить мясо в Украине в 2026 году: эксперты поделились прогнозом
31 декабря 2025, 09:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Все блоги »