Зеленский под елку планирует назначить нового главу Офиса президента

По информации моих источников, на эту должность готовят уполномоченного по санкционной политике Владислава Власюка

фото: Офис Президента Украины

Единственное "но": эту кандидатуру под елку положил Ермак. Поэтому предназначение, по сути, будет формальным. Власюк не является самостоятельным игроком – реальное влияние в ОП и дальше останется за Ермаком.

