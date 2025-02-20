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Олексій Голобуцький політтехнолог info@regionews.ua
20 лютого 2025, 18:13

Агресивний менеджмент Трампа не залишиться без відповіді

20 лютого 2025, 18:13
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Заява Макрона – один з сигналів, що без відповіді агресивний менеджмент Трампа не лишиться
Заява Макрона – один з сигналів, що без відповіді агресивний менеджмент Трампа не лишиться
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Макрон: "Позиція Франції та її партнерів ясна і єдина. Ми хочемо міцного і надійного миру в Україні. Ми підтримуємо Україну і будемо виконувати всі наші обов'язки щодо забезпечення миру і безпеки в Європі. Це фундаментальний інтерес Франції, і я є його гарантом"

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От і зворотній бік агресивної спішки Трампа з отриманням хоч якогось результату. Тактично це, може, і виправдано: спробувати отримати тимчасовий тріумф, мати що пред’явити своїм виборцям...

Але коли в пошуку швидких досягнень ти виходиш вже на сітку стратегічних рішень і при тому через поспіх не передбачаєш і не враховуєш всіх наслідків, то рано чи дуже рано стикаєшся з неочікуваними зустрічними реакціями.

Трамп своїм поспіхом і надагресивним веденням переговорів (якщо їх можна так назвати) спонукав поспішати і інших. І та реакція на активність американського президента, яка мала сформуватись десь навесні, з’явилась вже зараз.

Заява Макрона – один з сигналів, що без відповіді агресивний менеджмент Трампа не лишиться, інші гравці таке не ігноруватимуть і з реакцією не затягуватимуть. Франція, Велика Британія, Німеччина та інші європейські країни – серйозні гравці самі по собі. А ще є збірний потенціал ЄС як об’єднаної структури. І отак ламати всіх через коліно, як хоче Трамп, вирішуючи внутрішні американські задачі через зовнішньополітичні треки, без спротиву точно не вийде.

Це поза тим, що американські виборці його не розуміють. Горде нагинання невеликої України десь там на іншому континенті, баталії з жадібними і хитрими європейцями – це прекрасно, але от зростання вартості яєць на 15%, до 7-11 доларів, за перший місяць правління Трампа (і на 70% з минулого року; орієнтовно до 30 грн за штуку) – воно ближче і важливіше.

Трамп може скасувати плату за проїзд на Мангеттен. Може скасувати суди для заколотників в Капітолії, але от конкретно забезпечити яйця на традиційний сніданок за нормальною ціною не зміг. А за нього ж і голосували власне через невдоволення зростанням цін і інфляцією. Розчарування достатньо швидко накриває Америку. І навіть негайний якийсь тріумф Трампа-миротворця на іншому континенті навряд чи цьому зарадить. Яйця важливіші в системі цінностей середнього американського виборця.

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