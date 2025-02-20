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Алексей Голобуцкий политтехнолог info@regionews.ua
20 февраля 2025, 18:13

Агрессивный менеджмент Трампа не останется без ответа

20 февраля 2025, 18:13
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Заявление Макрона – один из сигналов, что без ответа агрессивный менеджмент Трампа не останется
Заявление Макрона – один из сигналов, что без ответа агрессивный менеджмент Трампа не останется
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Макрон: "Позиция Франции и ее партнеров ясна и едина. Мы хотим крепкого и надежного мира в Украине. Мы поддерживаем Украину и будем выполнять все наши обязанности по обеспечению мира и безопасности в Европе. Это фундаментальный интерес Франции, и я являюсь его гарантом"

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Вот и обратная сторона агрессивной спешки Трампа с получением любого результата. Тактически это, может, и оправдано: попытаться получить временный триумф, что предъявить своим избирателям...

Но когда в поиске быстрых достижений ты выходишь уже на сетку стратегических решений и при этом из-за спешки не предусматриваешь и не учитываешь всех последствий, то рано или очень рано сталкиваешься с неожиданными встречными реакциями.

Трамп своей спешкой и сверхагрессивным ведением переговоров (если их можно так назвать) побуждал спешить и других. И та реакция на активность американского президента, которая должна была сформироваться весной, появилась уже сейчас.

Заявление Макрона – один из сигналов, что без ответа агрессивный менеджмент Трампа не останется, другие игроки такое не будут игнорировать и с реакцией не будут затягивать. Франция, Великобритания, Германия и другие европейские страны – серьезные игроки сами по себе. А еще есть сборный потенциал ЕС как объединенной структуры. И так ломать всех через колено, как хочет Трамп, решая внутренние американские задачи через внешнеполитические треки, без сопротивления точно не получится.

Это кроме того, что американские избиратели его не понимают. Гордое нагибание небольшой Украины где-то там на другом континенте, баталии с жадными и хитрыми европейцами – это прекрасно, но вот рост стоимости яиц на 15%, до 7-11 долларов, за первый месяц правления Трампа (и на 70% с прошлого года; ориентировочно до 30 грн за штуку) – оно ближе и важнее.

Трамп может отменить оплату за проезд на Мангеттен. Может отменить суды для мятежников в Капитолии, но именно обеспечить яйца на традиционный завтрак по нормальной цене не смог. А за него же и голосовали собственно из-за недовольства ростом цен и инфляцией. Разочарование достаточно быстро накрывает Америку. И даже немедленный какой-то триумф Трампа-миротворца на другом континенте вряд ли этому поможет. Яйца более важны в системе ценностей среднего американского избирателя.

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