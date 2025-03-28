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Олександр Коваленко Військовий експерт info@regionews.ua
28 березня 2025, 08:20

Дипломатичного вирішення питання Запорізької АЕС не буде знайдено

28 березня 2025, 08:20
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Щодо Запорізької АЕС, я не бачу зараз шляхів дипломатичного вирішення цієї проблеми…
Щодо Запорізької АЕС, я не бачу зараз шляхів дипломатичного вирішення цієї проблеми…
фото: EPA/UPG
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Цей об'єкт перебуває в окупації російських військ з 2022 року і за цей час, на об'єкті не тільки сталася безліч аварійних ситуацій, з вини окупаційних військ, а й провокації, а також грубо порушувалися правила знаходження там тих, хто взагалі не мав перебувати.

Буквально напередодні, 26 березня, МЗС України повідомило про чергову аварійну ситуацію на ЗАЕС – пошкодження резервуара з дизельним паливом, що може стати критичним моментом у питаннях резервного енергозабезпечення об'єкта.

Ми неодноразово ставали свідками того, як Росія грубо порушує міжнародні правила щодо поведінки на ЗАЕС, а саме:

-проводила імітацію обстрілів ЗАЕС нібито українською стороною для дискредитації СОУ, внаслідок чого російські снаряди розривалися в безпосередній близькості від об'єкта;

-розміщує військову техніку та боєприпаси всередині ЗАЕС;

-На сьогоднішній день більша частина кваліфікованого персоналу на ЗАЕС замінена окупантами профнепридатними тимчасовими правителями, що призводить до проблем при обслуговуванні об'єкта, регулярних аварій та ігнорування технічних проблем.

Проте, незважаючи на зростаючу загрозу більш глобальній аварійній ситуації, яка загрожує не лише Україні, а й усій Європі, міжнародні інституції, такі як МАГАТЕ, весь цей час нахабно ігнорують проблему ЗАЕС. До Росії не пред'являється жорстких вимог і аж ніяк не обмежується її діяльність в атомній галузі, що лише посилює впевненість у тому, що дипломатичного шляху вирішення цього питання просто не буде знайдено.

Якщо тільки після чергової аварійної ситуації, справді, міжнародні організації не схаменуться і не тиснуть на росію спільно, а не задобрювати її своєю пасивністю. Але чи не буде вже пізно?

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