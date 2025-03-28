Дипломатического решения вопроса Запорожской АЭС не будет найдено

По Запорожской АЭС, я не вижу сейчас путей дипломатического решения этой проблемы…

По Запорожской АЭС, я не вижу сейчас путей дипломатического решения этой проблемы…

фото: EPA/UPG

Этот объект находится в оккупации российских войск с 2022 года и за этот время, на объекте не только произошло множество аварийных ситуаций, по вине оккупационных войск, но и провокации, а так же грубо нарушались правила нахождения там тех, кто вообще не должен был находиться…

Буквально накануне, 26 марта, МИД Украины сообщило об очередной аварийной ситуации на ЗАЭС – повреждении резервуара с дизельным топливом, что может стать критичным моментом в вопросах резервного энергообеспечения объекта.

Мы неоднократно становились свидетелями того, как россия грубо нарушает международные правила по поведению на ЗАЭС, а именно:

-проводила имитацию обстрелов ЗАЭС якобы украинской стороной, для дискредитации СОУ, в результате чего российские снаряды разрывались в непосредственной близости от объекта;

-размещает военную технику и боеприпасы внутри ЗАЭС;

-на сегодняшний день большая часть квалифицированного персонала на ЗАЭС заменена оккупантами профнепригодными временщиками, что приводит к проблемам при обслуживании объекта, регулярным авариям и игнорированию технических проблем.

Тем не менее, не смотря на растущую угрозу более глобальной аварийной ситуации, угрожающей не только Украине, но и всей Европе, международные институции, такие как МАГАТЭ, всё это время нагло игнорируют проблему ЗАЭС. К россии не предъявляется жёстких требований и никоим образом не ограничивается её деятельность в атомной отрасли, что лишь усиливает уверенность в том, что дипломатического пути решения этого вопроса попросту не будет найдено.

Если только, после очередной аварийной ситуации, действительно, международные организации не спохватятся и не станут давить на россию сообща, а не задабривать её своей пассивностью. Но не будет ли уже поздно…?