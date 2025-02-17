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Олександр Коваленко Військовий експерт info@regionews.ua
17 лютого 2025, 12:21

РФ б'є рекорди із застосування fpv-дронів: обмеження Китаю працюють тільки для України?

17 лютого 2025, 12:21
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Пройшла перша половина лютого і за кількістю застосування fpv-дронів РОВ показали надмірно високий показник – понад 7500 од.
Пройшла перша половина лютого і за кількістю застосування fpv-дронів РОВ показали надмірно високий показник – понад 7500 од.
фото: російські ЗМІ
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Крім того, в один із днів їх активізації по лінії бойових зіткнень (поки не вказую в якій саме) було встановлено абсолютний рекорд застосування fpv-дронів протягом доби – понад 1 000! Більше тисячі fpv-дронів.

За цими цифрами та з урахуванням попереднього аналізу застосування fpv-дронів одразу хочу зазначити, що введені Китаєм обмеження з вересня 2024 року на постачання продукції подвійного призначення, особливо fpv-дронів, чомусь не працюють з росією. Українським волонтерам все складніше отримувати цю продукцію з Китаю, а росіяни іноді фіксують рекорди її застосування.

З усього вищевикладеного не здивуюся в тому, що в лютому 2025 року буде встановлений абсолютний рекорд застосування fpv-дронів російськими окупантами. Зважаючи на все, показник за місяць перевищить 14 тисяч, а середній показник за добу становитиме 500 од.

Скажімо так… Х**новенько, леді та джентльмени, х**новенько.

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