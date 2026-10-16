Фото: ОВА

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

У Шевченківському районі внаслідок ворожих ударів загинули двоє людей. Одного чоловіка медикам вдалося реанімувати – наразі він перебуває вкрай важкому стані в операційній, лікарі борються за його життя.

Крім того, у Шевченківському районі виявили ще одне місце влучання. Там дві жінки зазнали гострої реакції на стрес, їм допомогли на місці. Пошкоджені три автомобілі.

Загальна кількість постраждалих становить 16 людей.

Нагадаємо, вранці 16 жовтня російські війська здійснили атаку безпілотниками на два райони Харкова. Раніше повідомлялося про трьох загиблих та сімох постраждалих.