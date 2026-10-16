Росія двічі атакувала Львівщину: уламки дрона поранили чоловіка

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У Дублянах Львівської громади внаслідок падіння уламків російського безпілотника постраждав 34-річний чоловік. Його госпіталізували до лікарні у Львові

Про це повідомили голова Львівської ОВА Максим Козицький та міський голова Львова Андрій Садовий.

Зазначається, що під час першої повітряної тривоги сили протиповітряної оборони збили ворожий бойовий безпілотник на підльоті до Львова.

Унаслідок падіння уламків у Дублянах чоловік отримав осколкове поранення правого стегна.

Постраждалого доправили до лікарні святого Пантелеймона у Львові, де йому надають необхідну медичну допомогу.

Жителів Львівщини закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в безпечних місцях під час загрози атак.

Нагадаємо, в ніч на 16 жовтня РФ атакувала Україну 149 ударними БпЛА типу Shahed (108 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання 27 засобів повітряного нападу противника на 24 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 14 локаціях.