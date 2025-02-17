РФ бьет рекорды по применению fpv-дронов: ограничения Китая работают только для Украины?

Прошла первая половина февраля и по количеству применения fpv-дронов РОВ показали чрезмерно высокий показатель – более 7 500 ед.

Прошла первая половина февраля и по количеству применения fpv-дронов РОВ показали чрезмерно высокий показатель – более 7 500 ед.

фото: российские СМИ

Кроме того, в один из дней их активизации по линии боестолкновений (пока не указываю в какой именно) был установлен абсолютный рекорд применения fpv-дронов в течение суток – более 1 000! Более тысячи fpv-дронов.

По этим цифрам и с учётом предыдущего анализа применения fpv-дронов сразу хочу отметить, что введённые Китаем ограничения, с сентября 2024 года, на поставки продукции двойного назначения, особенно fpv-дронов, почему-то не работают с россией. Украинским волонтёрам всё сложнее получать эту продукцию из Китая, а у россии время от времени фиксируются рекорды её применения.

Из всего вышеизложенного не удивлюсь в том, что в феврале 2025 будет установлен абсолютный рекорд применения fpv-дронов российскими оккупантами. Судя по всему, показатель за месяц превысит 14 тысяч, а средний показатель за сутки будет составлять 500 ед.

Скажем так… Х**новенько, леди и джентльмены, х**новенько.