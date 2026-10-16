01:55  16 жовтня
Екс "ВІА Гра" показала, як дрон збивали прямо поруч з її будинком
08:22  16 жовтня
На Закарпатті священника затримали після стрілянини: двоє загиблих
10:53  16 жовтня
У Карпатах через негоду рятували чотирьох туристів
UA | RU
UA | RU
16 жовтня 2026, 11:14

РФ вдарила по підприємству на Волині: є загиблий, восьмеро постраждалих

16 жовтня 2026, 11:14
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Волинська область зазнала масштабної ворожої атаки безпілотниками. Під ударом опинилися кілька громад регіону

Про це повідомив в.о начальника Волинської ОВА Роман Романюк, передає RegioNews.

У селищі Маневичі ворожий дрон влучив у приватне підприємство "Агрофрукт ЛТД". На жаль, внаслідок атаки загинула одна людина, ще восьмеро отримали травми. На підприємстві виникла пожежа, яка наразі локалізована, триває її ліквідація.

Крім того, під час ранкової повітряної тривоги внаслідок атаки реактивного "Шахеда" постраждав гаражний кооператив у Луцькій громаді, де сталася пожежа в господарській будівлі. Попередньо, обійшлося без загиблих і постраждалих.

Через ворожі удари без електропостачання залишилися 270 тисяч абонентів, ремонтні бригади працюють над відновленням мереж. Усі об'єкти критичної інфраструктури переведені на резервні джерела живлення.

В області розгортають стаціонарні Пункти незламності. В ОВА зазначили, що ситуація складна, проте контрольована.

Нагадаємо, вранці 16 жовтня Луцьк Волинської області залишився без електропостачання внаслідок атаки російських безпілотників.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна обстріли Волинська область загиблий постраждалі наслідки
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
Карпати накрила негода: на горі Піп Іван мороз до -5°
16 жовтня 2026, 13:26
На Волині автомобіль зніс стовп та перекинувся: є загиблий, двоє травмованих
16 жовтня 2026, 13:12
На Закарпатті священник розстрілював перехожих: уже троє загиблих
16 жовтня 2026, 13:05
Скільки цивільних залишаються в зоні активних бойових дій на Донеччині: актуальні дані
16 жовтня 2026, 12:57
Ексгумація в Ласкові: новий крок в українсько-польському діалозі пам'яті
16 жовтня 2026, 12:45
РФ атакувала торговельний центр у Рівному
16 жовтня 2026, 12:36
Бізнес розкритикував проєкт нових правил бронювання працівників
16 жовтня 2026, 12:32
Смертельна ДТП на Київщині: водій загинув, двоє пасажирів госпіталізовані
16 жовтня 2026, 12:22
Атака на три района Харкова: кількість постраждалих зросла до 19
16 жовтня 2026, 11:57
РФ атакувала підприємство на Волині: є загроза викиду аміаку
16 жовтня 2026, 11:44
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
Всі публікації »
Микола Княжицький
Микола Княжицький
Вадим Денисенко
Всі блоги »