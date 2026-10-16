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Волинська область зазнала масштабної ворожої атаки безпілотниками. Під ударом опинилися кілька громад регіону

Про це повідомив в.о начальника Волинської ОВА Роман Романюк, передає RegioNews.

У селищі Маневичі ворожий дрон влучив у приватне підприємство "Агрофрукт ЛТД". На жаль, внаслідок атаки загинула одна людина, ще восьмеро отримали травми. На підприємстві виникла пожежа, яка наразі локалізована, триває її ліквідація.

Крім того, під час ранкової повітряної тривоги внаслідок атаки реактивного "Шахеда" постраждав гаражний кооператив у Луцькій громаді, де сталася пожежа в господарській будівлі. Попередньо, обійшлося без загиблих і постраждалих.

Через ворожі удари без електропостачання залишилися 270 тисяч абонентів, ремонтні бригади працюють над відновленням мереж. Усі об'єкти критичної інфраструктури переведені на резервні джерела живлення.

В області розгортають стаціонарні Пункти незламності. В ОВА зазначили, що ситуація складна, проте контрольована.

Нагадаємо, вранці 16 жовтня Луцьк Волинської області залишився без електропостачання внаслідок атаки російських безпілотників.