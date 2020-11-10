Головні тенденції партійних рейтингів після місцевих виборів

Я завжди скептично ставився до проекцій результатів місцевих виборів на загальнонаціональний рівень. Бо немає єдиної методології. Хтось рахує мандати депутатів усіх місцевих рад, хтось лише обласних. Хтось лише регіони, хтось - обласні центри.

Я завжди скептично ставився до проекцій результатів місцевих виборів на загальнонаціональний рівень. Бо немає єдиної методології. Хтось рахує мандати депутатів усіх місцевих рад, хтось лише обласних. Хтось лише регіони, хтось - обласні центри.

Знову ж таки, високий результат в окремих громадах регіональних партій повністю спотворює картинку підтримки великих партій на національному рівні.

Але місцева кампанія, безперечно, "розігріває" виборця, що не може не вплинути на зміни в рейтинговій таблиці.

Тому найкращий метод - це стара добра перевірена соціологія. Особливо якщо вона проводиться авторитетними службами на замовлення міжнародних структур.

Сьогодні було оприлюдне опитування, проведене Центром Разумкова спільно з Представництвом Фонду Конрада Аденауера в Україні. Опитування було проведене по "гарячим слідам" місцевих виборів.

Головні тенденції:

Партія "Слуга народу" (28%) залишається на першому місці в парламентському рейтингу, але продовжує демонструвати негативну динаміку. Хоча б, по ідеї, місцеві вибори вкупі з технологією "питань від президента", мали б якщо не підвищити її рейтинг, то принаймні зупинити падіння. Але цього не відбулося - крива підступно скочується вниз.

"Європейська солідарність" (21%), подобається це комусь чи ні, чи не єдина партія, що після місцевих виборів показала позитивну динаміку і впевнено закріпилася в лідерах у таборі проєвропейської опозиції.

"Батьківщина" (8%) так і не змогла піднятися вище планки свого "електорального ядра", яке, до того ж, постійно зменшується. "Свобода" (4%) і "Голос" (3%) не дотягують до прохідного бар’єру, але якщо рейтинг "Свободи" трохи підріс, то "Голос", незважаючи на кілька локальних успіхів, і далі "просідає".

Рейтинг ОПЗЖ (17%) теж застиг, мов муха в бурштині. Падіння "слуг" вже ОПЗЖ не додає, усіх своїх "заблудших" виборців партія Бойка-Медведчука вже повернула собі раніше. Ну і "Партія Шарія" на загальнонаціональному рівні не злітає, що не може не тішити.

Ну і останній висновок з опитування: місцеві партійні проекти, так і залишилися місцевими. Як ті, у кого не було політичних амбіцій за межами своїх вотчин, та і ті, хто хотів потрапити у вищу політичну лігу. "За майбутнє", "Пропозиція", "Стратегія Гройсмана", УДАР - балансують на межі статистичної похибки, якщо говорти про їх парламентські перспективи. І це при тому, що місцеву кампанію вони вели, як парламентську.